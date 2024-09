Ciò che prima richiedeva mesi agli aggressori, ora richiede solo pochi giorni. Per essere resilienti, le organizzazioni devono adottare un approccio proattivo e iterativo per garantire l'efficacia dei loro programmi di sicurezza. Ciò comporta una valutazione e una convalida continue dei controlli, delle configurazioni e delle politiche di sicurezza esistenti per proteggere asset digitali, dati e sistemi. A differenza degli approcci tradizionali, che si concentrano esclusivamente sull'implementazione di misure di sicurezza e sull'ipotesi che funzionino, la convalida continua della sicurezza enfatizza i test, le misurazioni e gli aggiustamenti continui per migliorare il livello di sicurezza complessivo.

Il Continuous Automated Red Teaming (CART) di Randori Attack Targeted ti aiuta a sviluppare la tua cyber resilience, testando e convalidando in modo proattivo l'intero programma di sicurezza (persone, processi e tecnologie) su base continuativa. Grazie all'automazione, aiuta a scoprire e dare priorità agli asset autorizzati in tempo reale e a simulare attacchi reali per la convalida continua delle difese informatiche contro le nuove minacce. IBM crea un red team etico su misura per le tue esigenze di simulazione degli attacchi, mentre i migliori esperti di cybersecurity provenienti da contesti variegati forniscono valutazioni di sicurezza flessibili e complete.