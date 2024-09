QRadar EDR è una soluzione di rilevazione e risposta degli endpoint (EDR) che combina automazione e dashboard di facile utilizzo per ridurre al minimo i carichi di lavoro degli analisti, rilevare comportamenti anomali degli endpoint e porre rimedio alle minacce in tempo quasi reale.

Che cos'è l'EDR?

Gli strumenti di sicurezza informatica come Endpoint Detection and Response (rilevazione e risposta degli endpoint) stanno diventando sempre più importanti per le aziende che vogliono rafforzare le proprie difese contro gli hacker.