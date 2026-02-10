Red Hat® OpenShift® Virtualization on IBM® Cloud offre alle organizzazioni un percorso chiaro e molto sicuro per modernizzare i workload virtualizzati. Invece di gestire piattaforme separate per macchine virtuali e container, i team possono migrare e gestire applicazioni basate su macchine virtuali direttamente all'interno di Red Hat OpenShift, utilizzando KubeVirt e KVM. Questa tecnologia è considerata affidabile in tutto il settore per maturità, prestazioni e sicurezza.

Fornito su IBM Cloud, una piattaforma progettata per workload impegnativi e regolamentati, Red Hat OpenShift Virtualization offre gli strumenti, le Application Programming Interface (API), l'automazione e la flessibilità hybrid cloud coerenti, necessari per unificare operazioni legacy e cloud‑native. Vuoi consolidare un'infrastruttura obsoleta, spostarti verso la modernizzazione o introdurre l'AI nelle applicazioni esistenti? Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fornisce una base scalabile per la trasformazione senza costringerti a una riscrivere tutto da capo.