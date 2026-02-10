Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

Migra e modernizza le macchine virtuali con
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

Scopri i casi d'uso
Illustrazione di blocchi 3D blu e grigi che formano una struttura astratta

BLOG

Virtualizzazione e containerizzazione insieme: Red Hat OpenShift Virtualization è ora disponibile su IBM Cloud

Approfondimenti

Modernizza i workload virtualizzati

Red Hat® OpenShift® Virtualization on IBM® Cloud offre alle organizzazioni un percorso chiaro e molto sicuro per modernizzare i workload virtualizzati. Invece di gestire piattaforme separate per macchine virtuali e container, i team possono migrare e gestire applicazioni basate su macchine virtuali direttamente all'interno di Red Hat OpenShift, utilizzando KubeVirt e KVM. Questa tecnologia è considerata affidabile in tutto il settore per maturità, prestazioni e sicurezza.

Fornito su IBM Cloud, una piattaforma progettata per workload impegnativi e regolamentati, Red Hat OpenShift Virtualization offre gli strumenti, le Application Programming Interface (API), l'automazione e la flessibilità hybrid cloud coerenti, necessari per unificare operazioni legacy e cloud‑native. Vuoi consolidare un'infrastruttura obsoleta, spostarti verso la modernizzazione o introdurre l'AI nelle applicazioni esistenti? Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fornisce una base scalabile per la trasformazione senza costringerti a una riscrivere tutto da capo.
Una piattaforma unificata per tutti i tuoi calcoli

Elimina la necessità di gestire un ambiente per le VM e un altro per i container. Red Hat OpenShift Virtualization li unifica su un unico modello operativo, con strumenti coerenti, pipeline CI/CD, observability e controlli di sicurezza tra hybrid cloud ed edge.
Migrazione delle VM più veloce e a basso rischio

Sposta le macchine virtuali tradizionali su Red Hat OpenShift utilizzando il Migration Toolkit integrato per la virtualizzazione. Supportate da IBM Technology Expert Labs, le organizzazioni possono semplificare le migrazioni su larga scala grazie all'automazione, alle valutazioni e a una guida esperta, riducendo il tempo di inattività e accelerando il time to value.
Costo totale di proprietà più basso e prevedibile

Evita l'aumento delle tariffe di licenza e la domanda operativa delle piattaforme di virtualizzazione legacy. Consolidando i workload su Red Hat OpenShift, è possibile utilizzare i diritti guest di Red Hat Enterprise Linux inclusi, ottimizzare il consumo di risorse e ridurre la proliferazione degli strumenti.
Modernizza al tuo ritmo con una piattaforma predisposta per il futuro

Esegui le VM così come sono adottando pratiche cloud‑native (container, serverless, GitOps e AI) non appena l'azienda è pronta. Con una gestione coerente negli ambienti on-premise, cloud pubblico e edge, puoi far evolvere gradualmente il tuo portfolio di applicazioni senza interrompere i sistemi mission-critical.

Casi d'uso

Modernizing critical business systems without rewriting

Le organizzazioni con applicazioni basate su VM profondamente integrate (sistemi bancari principali, ERP, piattaforme di fatturazione) possono migrare verso Red Hat OpenShift Virtualization per stabilizzare i costi, migliorare l'integrazione con i servizi moderni e prepararsi a una modernizzazione a lungo termine.

Illustrazione di tre persone che interagiscono con un grafico a barre su uno schermo touch collegato a un server e a un flusso di dati tramite IBM Cloud sicuro

Consolidating infrastructure after virtualization market changes

Le aziende che cercano alternative alle piattaforme di virtualizzazione tradizionali possono riorganizzare i workload su Red Hat OpenShift per un modello operativo e di licenza più prevedibile, mantenendo al contempo affidabilità e prestazioni.

Illustrazione di storage consolidation e scalabilità

Enhancing data driven applications with cloud native services

I sistemi basati su VM come analytics engine, sistemi EHR o workload di imaging possono essere eseguiti fianco a fianco con microservizi containerizzati, migliorando il flusso di dati in tempo reale e consentendo insight più rapidi senza riprogettazione.

Un diagramma di flusso semplificato che mostra diverse forme geometriche collegate da linee e una persona che utilizza un computer nell'angolo superiore destro

Running hybrid cloud and edge operations consistently

Le organizzazioni retail, telecom e industriali possono utilizzare Red Hat OpenShift Virtualization per eseguire VM ovunque siano necessarie: data center, cloud pubblico o aree edge, con la gestione unificata del ciclo di vita e i controlli delle policy.

Illustrazione di punti e una rete intrecciata di percorsi

Case study

CIO IBM

La distribuzione da parte dell'organizzazione CIO di IBM di Red Hat OpenShift on IBM Cloud ha consentito a IBM di sostituire ambienti VM costosi e lenti con una piattaforma container unificata che ha ridotto i costi di hosting del 90%. Ha inoltre ridotto il volume delle operazioni del 55% e ha consentito aggiornamenti delle applicazioni rapidi e sicuri per impostazione predefinita.

Vista aerea di una nave che viene caricata con contenitori di spedizione in un molo di carico

Prodotti correlati

Vista aerea di una nave cargo in mare
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
Servizio Red Hat OpenShift on IBM Cloud gestito che fornisce una piattaforma Kubernetes sicura e scalabile per costruire, implementare ed eseguire applicazioni containerizzate.
Rendering 3D di piccoli cubi interconnessi in tre diversi livelli
Red Hat on IBM Cloud
Un portfolio di tecnologie Red Hat integrate con IBM Cloud per aiutare le organizzazioni a costruire, gestire e modernizzare le applicazioni in ambienti di hybrid cloud.
Data center con connessioni astratte illustrate
Soluzioni di virtualizzazione IBM
Portfolio di strumenti e piattaforme IBM che aiutano le organizzazioni a virtualizzare le risorse di calcolo, storage e networking per una maggiore efficienza, flessibilità e ottimizzazione del workload.
Data Center con più rack di server
IBM Fusion
Piattaforma di storage software-defined che offre storage ad alte prestazioni, scalabile e predisposto per i container per i moderni workload cloud-native e virtualizzati.
Fasi successive

Scopri come puoi migrare e modernizzare le macchine virtuali con Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.

 Scopri di più