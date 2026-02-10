Migra e modernizza le macchine virtuali con
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud
Red Hat® OpenShift® Virtualization on IBM® Cloud offre alle organizzazioni un percorso chiaro e molto sicuro per modernizzare i workload virtualizzati. Invece di gestire piattaforme separate per macchine virtuali e container, i team possono migrare e gestire applicazioni basate su macchine virtuali direttamente all'interno di Red Hat OpenShift, utilizzando KubeVirt e KVM. Questa tecnologia è considerata affidabile in tutto il settore per maturità, prestazioni e sicurezza.
Fornito su IBM Cloud, una piattaforma progettata per workload impegnativi e regolamentati, Red Hat OpenShift Virtualization offre gli strumenti, le Application Programming Interface (API), l'automazione e la flessibilità hybrid cloud coerenti, necessari per unificare operazioni legacy e cloud‑native. Vuoi consolidare un'infrastruttura obsoleta, spostarti verso la modernizzazione o introdurre l'AI nelle applicazioni esistenti? Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud fornisce una base scalabile per la trasformazione senza costringerti a una riscrivere tutto da capo.
Elimina la necessità di gestire un ambiente per le VM e un altro per i container. Red Hat OpenShift Virtualization li unifica su un unico modello operativo, con strumenti coerenti, pipeline CI/CD, observability e controlli di sicurezza tra hybrid cloud ed edge.
Sposta le macchine virtuali tradizionali su Red Hat OpenShift utilizzando il Migration Toolkit integrato per la virtualizzazione. Supportate da IBM Technology Expert Labs, le organizzazioni possono semplificare le migrazioni su larga scala grazie all'automazione, alle valutazioni e a una guida esperta, riducendo il tempo di inattività e accelerando il time to value.
Evita l'aumento delle tariffe di licenza e la domanda operativa delle piattaforme di virtualizzazione legacy. Consolidando i workload su Red Hat OpenShift, è possibile utilizzare i diritti guest di Red Hat Enterprise Linux inclusi, ottimizzare il consumo di risorse e ridurre la proliferazione degli strumenti.
Esegui le VM così come sono adottando pratiche cloud‑native (container, serverless, GitOps e AI) non appena l'azienda è pronta. Con una gestione coerente negli ambienti on-premise, cloud pubblico e edge, puoi far evolvere gradualmente il tuo portfolio di applicazioni senza interrompere i sistemi mission-critical.
Le organizzazioni con applicazioni basate su VM profondamente integrate (sistemi bancari principali, ERP, piattaforme di fatturazione) possono migrare verso Red Hat OpenShift Virtualization per stabilizzare i costi, migliorare l'integrazione con i servizi moderni e prepararsi a una modernizzazione a lungo termine.
Le aziende che cercano alternative alle piattaforme di virtualizzazione tradizionali possono riorganizzare i workload su Red Hat OpenShift per un modello operativo e di licenza più prevedibile, mantenendo al contempo affidabilità e prestazioni.
I sistemi basati su VM come analytics engine, sistemi EHR o workload di imaging possono essere eseguiti fianco a fianco con microservizi containerizzati, migliorando il flusso di dati in tempo reale e consentendo insight più rapidi senza riprogettazione.
Le organizzazioni retail, telecom e industriali possono utilizzare Red Hat OpenShift Virtualization per eseguire VM ovunque siano necessarie: data center, cloud pubblico o aree edge, con la gestione unificata del ciclo di vita e i controlli delle policy.
La distribuzione da parte dell'organizzazione CIO di IBM di Red Hat OpenShift on IBM Cloud ha consentito a IBM di sostituire ambienti VM costosi e lenti con una piattaforma container unificata che ha ridotto i costi di hosting del 90%. Ha inoltre ridotto il volume delle operazioni del 55% e ha consentito aggiornamenti delle applicazioni rapidi e sicuri per impostazione predefinita.
Scopri come puoi migrare e modernizzare le macchine virtuali con Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud.