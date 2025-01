IBM MQ SaaS è lo standard di riferimento per la connettività delle applicazioni, in grado di offrire una messaggistica sicura e affidabile su diversi cloud. Utilizza IBM MQ SaaS come servizio completamente gestito con una configurazione rapida e semplice. La soluzione di IBM gestisce upgrade, patch e molte attività di gestione operativa, consentendoti di concentrarti sull'integrazione con le tue applicazioni.