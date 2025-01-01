L'offerta standard che fornisce le funzionalità essenziali per connettere in modo sicuro e affidabile applicazioni basate su messaggi ed eventi su larga scala e consentire ai team di innovare e offrire un esperienza del cliente eccezionale.
Tutto ciò che è disponibile nell'offerta standard, più funzionalità aggiuntive che forniscono resilienza dei dati all'avanguardia, opzioni di connettività più ampie e sicurezza avanzata per la crittografia end-to-end e la conformità agli audit.
Un'offerta IBM MQ Advanced multi-tenant completamente gestita. IBM gestirà gli aggiornamenti, le patch e molte delle attività di gestione operativa di IBM MQ.
Un'offerta IBM MQ Advanced single-tenant completamente gestita che offre maggiore isolamento, automazione dell'implementazione e la capacità di implementare queue manager altamente disponibili.
Piani
Licenza in abbonamento IBM MQ Virtual Processor Core: 277 USD (fatturazione mensile, durata minima di 1 anno)
Licenza in abbonamento IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: 519 USD (fatturazione mensile, durata minima di 1 anno)
Abbonamento mensile IBM MQ SaaS: 6.240 USD al mese.
Capacità iniziale dell'istanza
1 VPC o 70 PVU
1 VPC o 70 PVU
Livello gratuito (piano Lite) disponibile (limite di 10.000 messaggi al mese)
OPPURE
1 VPC (a pagamento)
1 Capacity Unit (equivalente a 5 VPC)
Unità metrica
Disponibile come:
Processor Value Unit (PVU), (perpetua): un'unità di misura utilizzata per differenziare le licenze del software sulle tecnologie di processori distribuiti.
Virtual Processor Core (VPC), (mensile): un core del processore fisico, a condizione che il server non sia partizionato per macchine virtuali, o un core virtuale assegnato a una macchina virtuale.
Disponibile come:
Processor Value Unit (PVU), (perpetua): un'unità di misura utilizzata per differenziare le licenze del software sulle tecnologie di processori distribuiti.
Virtual Processor Core (VPC), (mensile): un core del processore fisico, a condizione che il server non sia partizionato per macchine virtuali, o un core virtuale assegnato a una macchina virtuale.
Disponibile come:
Virtual Processor Core (VPC), (mensile): un core del processore fisico, a condizione che il server non sia partizionato per macchine virtuali, o un core virtuale assegnato a una macchina virtuale.
La stessa metrica VPC è disponibile su base oraria (attraverso la piattaforma cloud IBM).
Disponibile come:
Capacity Unit, (mensile): un tipo selezionato di capacità di cloud service che verrà moltiplicato per il numero specificato di capacity unit richieste per quel tipo di capacità
Cloud privato
Sì
Sì
N/A
N/A
Cloud pubblico
Sì
Sì
IBM Cloud e AWS
IBM Cloud
IBM MQ Internet Pass-Thru (installazioni illimitate)
Sì
Sì
Sì
Sì
IBM MQ VPC: 12 mesi: 3.324 USD
IBM MQ Advanced VPC: 12 mesi: 6.228 USD
Ottieni ulteriore protezione dei dati, elevata disponibilità e la possibilità di condividere i dati in qualsiasi ambiente
Sperimenta affidabilità, sicurezza e prestazioni di messaggistica superiori, sviluppate per un mondo hybrid cloud e completamente gestite per te
*I prezzi riportati sono puramente indicativi, possono variare a seconda del Paese, non includono eventuali imposte applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta del prodotto in una determinata regione.