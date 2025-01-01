Opzioni tariffarie
IBM® MQ A partire da 371 USD*

L'offerta standard che fornisce le funzionalità essenziali per connettere in modo sicuro e affidabile applicazioni basate su messaggi ed eventi su larga scala e consentire ai team di innovare e offrire un esperienza del cliente eccezionale.

 Provalo gratis IBM MQ Advanced A partire da 689 USD*

Tutto ciò che è disponibile nell'offerta standard, più funzionalità aggiuntive che forniscono resilienza dei dati all'avanguardia, opzioni di connettività più ampie e sicurezza avanzata per la crittografia end-to-end e la conformità agli audit.

 Provalo gratis IBM MQ as a Service (SaaS) A partire da 686 USD*

Un'offerta IBM MQ Advanced multi-tenant completamente gestita. IBM gestirà gli aggiornamenti, le patch e molte delle attività di gestione operativa di IBM MQ. 

 Provalo gratis IBM MQ as a Service Istanza riservata

Un'offerta IBM MQ Advanced single-tenant completamente gestita che offre maggiore isolamento, automazione dell'implementazione e la capacità di implementare queue manager altamente disponibili.

Piani

Licenza in abbonamento IBM MQ Virtual Processor Core: 277 USD (fatturazione mensile, durata minima di 1 anno) 

Licenza in abbonamento IBM MQ Advanced Virtual Processor Core: 519 USD (fatturazione mensile, durata minima di 1 anno) 
  • Abbonamento mensile IBM MQ SaaS: 
  • 647 USD per VPC al mese.
  • Piano flessibile pay-as-you-go su base oraria: 0,96 USD per VPC all'ora.

Abbonamento mensile IBM MQ SaaS: 6.240 USD al mese. 

Capacità iniziale dell'istanza

1 VPC o 70 PVU

1 VPC o 70 PVU

Livello gratuito (piano Lite) disponibile (limite di 10.000 messaggi al mese)

OPPURE

1 VPC (a pagamento)

1 Capacity Unit (equivalente a 5 VPC) 

Unità metrica

Disponibile come:

Processor Value Unit (PVU), (perpetua): un'unità di misura utilizzata per differenziare le licenze del software sulle tecnologie di processori distribuiti.

Virtual Processor Core (VPC), (mensile): un core del processore fisico, a condizione che il server non sia partizionato per macchine virtuali, o un core virtuale assegnato a una macchina virtuale.

Disponibile come:

Processor Value Unit (PVU), (perpetua): un'unità di misura utilizzata per differenziare le licenze del software sulle tecnologie di processori distribuiti.

Virtual Processor Core (VPC), (mensile): un core del processore fisico, a condizione che il server non sia partizionato per macchine virtuali, o un core virtuale assegnato a una macchina virtuale.

Disponibile come:

Virtual Processor Core (VPC), (mensile): un core del processore fisico, a condizione che il server non sia partizionato per macchine virtuali, o un core virtuale assegnato a una macchina virtuale.

La stessa metrica VPC è disponibile su base oraria (attraverso la piattaforma cloud IBM).

Disponibile come:

Capacity Unit, (mensile): un tipo selezionato di capacità di cloud service che verrà moltiplicato per il numero specificato di capacity unit richieste per quel tipo di capacità

Cloud privato

N/A

N/A

Cloud pubblico

IBM Cloud e AWS

IBM Cloud 

IBM MQ Internet Pass-Thru (installazioni illimitate)

IBM MQ for z/OS

Combina la stabilità e affidabilità del mainframe con IBM MQ.

IBM MQ Appliance

Firmware di messaggistica messo a punto con precisione dagli esperti, eseguito su hardware dedicato per garantire prestazioni straordinarie.

*I prezzi riportati sono indicativi, possono variare a seconda del Paese, escludono eventuali tasse e imposte applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta del prodotto in un determinato Paese.

Acquista ora

Acquista su AWS Marketplace

IBM MQ VPC: 12 mesi: 3.324 USD

 Acquista su AWS Marketplace

IBM MQ Advanced VPC: 12 mesi: 6.228 USD

 IBM MQ Advanced

Ottieni ulteriore protezione dei dati, elevata disponibilità e la possibilità di condividere i dati in qualsiasi ambiente

 IBM MQ SaaS

Sperimenta affidabilità, sicurezza e prestazioni di messaggistica superiori, sviluppate per un mondo hybrid cloud e completamente gestite per te
Fasi successive

Contatta un consulente per ottenere assistenza nella configurazione di IBM MQ, IBM MQ Advanced o IBM MQ on Cloud per le tue esigenze aziendali.

 Provalo gratis
Continua a esplorare Documentazione del prodotto Risorse Community Servizi tecnologici
Note a piè di pagina

*I prezzi riportati sono puramente indicativi, possono variare a seconda del Paese, non includono eventuali imposte applicabili e sono soggetti alla disponibilità dell'offerta del prodotto in una determinata regione.