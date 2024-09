IBM Cloud Pak for Integration utilizza la funzionalità di messaggistica aziendale di IBM MQ per consentire alle aziende di garantire l'importanza di ogni ordine, pagamento e interazione con i clienti. I messaggi tra applicazioni vengono consegnati in modo affidabile una e una sola volta, mentre le applicazioni sono separate per consentire una risposta rapida a improvvisi aumenti di traffico o periodi di interruzione del sistema.



IBM Cloud Pak for Integration può essere distribuito a Red Hat® OpenShift® su cloud pubblici o centri dati privati, per garantire la connettività di app e dati ovunque essi risiedano. Sfrutta il valore dei dati esistenti quando fluiscono per ottenere conoscenze o reagire agli eventi nel momento stesso in cui si verificano, mentre solidi meccanismi di protezione mantengono al sicuro i dati critici dell'azienda e dei clienti.