Instana supporta Amazon EKS Anywhere (link esterno a ibm.com), una nuova opzione di distribuzione e componente aggiuntivo di AWS che consente ai clienti di creare cluster Kubernetes sulla propria infrastruttura installata in loco. Instana fornisce la stessa automazione, contesto e azione intelligente ai clienti per monitorare i loro cluster Amazon EKS installati in loco.

Osservabilità aziendale per Amazon EKS include diversi vantaggi:

Consistenza del cloud ibrido : sono presenti carichi di lavoro Kubernetes su Amazon EKS. Ora è necessario utilizzare i cluster Kubernetes installati in loco. La coerenza operativa tra Amazon EKS Anywhere e Amazon EKS può aiutare a standardizzare le operazioni Kubernetes in base a un set di strumenti unificato. Instana è in grado di monitorare i cluster Kubernetes sia in ambienti cloud che on-premise.

Ambiente disconnesso: potrebbe essere necessario proteggere le applicazioni in ambienti disconnessi. Forse stai utilizzando applicazioni in aree senza accesso a Internet. Ora è possibile distribuire e gestire cluster a disponibilità elevata con la stessa distribuzione Kubernetes che alimenta Amazon EKS su AWS.

Modernizzazione delle applicazioni: modernizza le tue applicazioni installate in loco senza mantenere manualmente Kubernetes upstream e le patch di sicurezza in modo da poterti concentrare sul tuo core business.

Sovranità dei dati: porta la distribuzione e gli strumenti Amazon EKS Kubernetes quando i tuoi dati devono essere installati in loco.

Il monitoraggio automatico dei microservizi di Instana include la visibilità full stack: