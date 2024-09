Kubernetes (link esterno a ibm.com) è una piattaforma open source dedicata all'automazione della gestione dei container in modo flessibile e dinamico. Le sue varie componenti si aggiungono l'una sull'altra per orchestrare un intero ambiente di microservizi. Kubernetes raggruppa i container in esecuzione sullo stesso host in pod e assegna tag di coppia chiave-valore per identificarli e ordinarli. I pod, quindi, eseguono in base alle richieste di servizio provenienti da utenti umani o altri componenti dell'ambiente che agiscono come client. I controller interni confrontano costantemente lo stato effettivo del sistema e lo stato desiderato richiesto nella configurazione e, successivamente clonano, distribuiscono ed eseguono i pod per giungere allo stato desiderato. Per ulteriori informazioni, consulta la documentazione di Kubernetes (link esterno a ibm.com).

Dopo la distribuzione in un ambiente client, Instana mapperà automaticamente l'intera infrastruttura e identificherà come le diverse tecnologie interagiscono tra loro con il suo modello di back-end del grafico dinamico.

