Un ambiente ActiveMQ integro comporta che tutti i messaggi inviati tramite ActiveMQ, sia dagli endpoint che dalle applicazioni, fluiscono correttamente attraverso l'ambiente ActiveMQ tra diverse entità nell'infrastruttura. Instana monitora e registra questo stato nel suo grafico dinamico con alcuni KPI (Key Performance Indicators) univoci per la tecnologia monitorata. Il grafico dinamico mantiene quindi le modifiche dello stato che indicano condizioni, prestazioni lente o scarse e li visualizzazione sulla scala temporale nella parte inferiore dell'interfaccia utente di Instana per la revisione. Ciò consente agli sviluppatori di tenere traccia di tali modifiche nel momento in cui si verificano e fornisce un contesto a problemi, incidenti ed eventi.

I KPI raccolti dal monitoraggio ActiveMQ di Instana includono:

Stato della memoria

Stato archiviazione

Velocità effettiva

Per maggiori dettagli, consulta la documentazione di monitoraggio ActiveMQ di Instana.