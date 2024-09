Una volta distribuito, l'agent Instana identifica automaticamente tutti i nodi Kubernetes in esecuzione e distribuisce un sensore Kubernetes Monitoring (link esterno a ibm.com) completamente configurato. La base di conoscenza accurata di Instana è in grado di identificare quali sono le metriche delle prestazioni rilevanti che devono essere raccolte, e in quale modo raccoglierle. Per monitorare lo stato di salute del cluster di servizi Amazon EKS vengono raccolte anche metriche aggiuntive. Poiché la configurazione automatica di Instana raccoglie tutte le informazioni pertinenti, il monitoraggio di un cluster Kubernetes ospitato non potrebbe essere più semplice.

Per determinare lo stato complessivo del servizio, i sensori di monitoraggio di Instana raccolgono anche i KPI nell'ambiente cluster Amazon EKS monitorato per determinarne l'integrità.

Con l'aiuto delle firme di integrità della base di conoscenza accurata, Instana rileva automaticamente gli incidenti di servizio e i problemi all'interno del cluster Kubernetes. In base alla gravità, Instana automatizza l'escalation degli incidenti e l'identificazione delle cause primarie, aiutandoti a risolvere i problemi prima che coinvolgano gli utenti.