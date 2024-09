L'agente identificherà la containerizzazione di Docker in esecuzione sulle risorse di sistema e implementerà e configurerà automaticamente il sensore Docker di Instana. La knowledge base curata di Instana sa già quali metriche delle prestazioni sono rilevanti per la raccolta e quali parametri devono essere configurati per raggiungere questo obiettivo. Affinché Docker si comporti bene nel contesto del sistema circostante, deve isolare in modo efficiente le risorse, assicurando al contempo che la comunicazione tra queste risorse non si interrompa. In particolare, la configurazione automatica di Instana per Docker è impostata per tenere traccia di elementi quali Immagine contenitore, Crea e Avvia timestamp e ID contenitore.



Le metriche tipiche del monitoraggio Docker includono:

Prestazioni CPU

Prestazioni di memoria

Block IO

Rete

Consulta la documentazione di gestione Docker di Instana per un elenco completo.