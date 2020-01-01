Soluzioni NetApp per IBM Cloud

Accelera l'innovazione su cloud pubblici, privati e ibridi
Illustrazione isometrica di un gruppo di persone con dei dispositivi che analizzano dei dati

Panoramica

Trasforma digitalmente con IBM e NetApp

Solo IBM® Cloud e NetApp ti offrono il meglio delle tecnologie innovative. Queste innovazioni annoverano le prime soluzioni cloud appositamente realizzate per affrontare specifiche sfide di settore, modelli di ML (machine learning) e AI per accelerare il time-to-value e potenza e prestazioni nel cloud precedentemente raggiunte solo in ambienti on-premise.

Ottieni un credito di 500 USD

Utilizza il codice NETAPP500 e ottieni un credito di 500 USD da utilizzare per il tuo ordine di storage a blocchi e di file.

Vantaggi

Infrastruttura per ambienti ibridi

Sviluppa ed esegui in modo coerente in ambienti cloud, on-premise ed edge.
Appositamente realizzato per il settore

Abilita la soluzione IBM Cloud for Telecommunications con NetApp.
Valore nei dati modernizzati

Aumenta l'accuratezza di AI e ML con i servizi IBM® Cloud Pak for Data.
Prestazioni di un ambiente on-premise

Ottieni 180.000 IOPS di storage con certificazione NetApp, riscontrati solo in ambienti on-premise.

Casi di utilizzo

SAP

Crea carichi di lavoro SAP aziendali su IBM Cloud utilizzando le più potenti soluzioni bare metal basate sul cloud per SAP disponibili con la flessibilità e le prestazioni dei servizi a blocchi e di file NetApp.

 Ulteriori informazioni Leggi il prospetto informativo della soluzione (254 KB) Telecomunicazioni

Affronta le sfide del settore altamente regolamentato delle telecomunicazioni, modernizza le applicazioni aziendali e soddisfa le esigenze di dati applicativi ovunque con IBM Cloud Satellite™, sviluppato con NetApp Trident.

 Ulteriori informazioni Disaster recovery per VMware

Proteggi i tuoi dati di business critici in IBM Cloud con soluzioni NetApp e Veeam che possono contribuire a soddisfare le tue esigenze di business per un ripristino più rapido, una maggiore efficienza dello storage e una migliore riduzione dei rischi.

 Ulteriori informazioni AI e ML

Modernizza il modo in cui raccogli, organizzi e analizzi i dati e integra l'AI in tutta la tua organizzazione utilizzando IBM Cloud Pak for Data, che è sviluppato su Red Hat® OpenShift® Container Platform.

 Ulteriori informazioni su IBM Cloud Pak for Data

Soluzioni

Risorse

Inizia

Esplora le nostre offerte di storage per trovare le soluzioni che corrispondono meglio alle tue esigenze.

