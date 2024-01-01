IBM Cloud è il cloud più aperto e sicuro per le aziende, con una piattaforma ibrida di nuova generazione, competenze in 20 settori e funzionalità AI avanzate. Le organizzazioni scelgono IBM Cloud perché offre una combinazione unica di vantaggi: la flessibilità della tecnologia open source, una presenza globale e prezzi bassi.



E la parte migliore? Con tecnologie come Red Hat OpenShift, IBM Cloud Satellite e IBM Cloud Paks, puoi utilizzare IBM Cloud e AWS insieme, senza dover prendere decisioni.