IBM Cloud è il cloud più aperto e sicuro per le aziende, con una piattaforma ibrida di nuova generazione, competenze in 20 settori e funzionalità AI avanzate. Le organizzazioni scelgono IBM Cloud perché offre una combinazione unica di vantaggi: la flessibilità della tecnologia open source, una presenza globale e prezzi bassi.
E la parte migliore? Con tecnologie come Red Hat OpenShift, IBM Cloud Satellite e IBM Cloud Paks, puoi utilizzare IBM Cloud e AWS insieme, senza dover prendere decisioni.
Da oltre 20 anni, IBM è una forza trainante nell'evoluzione della tecnologia open source. La nostra leadership in questo settore comprende progetti di sourcing come Razee e Kabanero e la partecipazione a progetti open-source come Istio, Knative ed Eirini.
Unificando queste diverse tecnologie, IBM Cloud ti aiuta a creare ed eseguire contenitori, app e ambienti serverless ed evitare blocchi da fornitore.
IBM Cloud offre una presenza globale di 60 data center in sei regioni, con 18 zone di disponibilità in tutto il mondo. Distribuisci carichi di lavoro in grado di soddisfare le tue esigenze di accesso locale, bassa latenza e sicurezza certificata. Goditi la più ampia gamma di scelte su dove e come eseguire i tuoi dati e le tue applicazioni.
La nostra rete globale facilita la progettazione e il funzionamento di applicazioni e database altamente disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili.
Con soluzioni per le telecomunicazioni e i servizi finanziari, IBM è la prima a progettare offerte cloud specifiche per il settore. La nostra soluzione di automazione di rete IBM Cloud for Telecommunications, alimentata dall'AI, accelera la fornitura di servizi 5G ed edge per ridurre i costi e modernizzare le reti. Con IBM Cloud for Financial Services, le banche possono ospitare con fiducia applicazioni mission-critical nel cloud per operare in modo più rapido ed efficiente.
IBM Cloud sta trasformando i settori con modalità più intelligenti di fare business e migliorare le esperienze dei clienti.
Con IBM Cloud, il prezzo non è un ostacolo. Offriamo molti servizi cloud gratuiti, tra cui strumenti di analisi, contenitori, rete, storage, AI/apprendimento automatico, database, sviluppatori, IoT, sicurezza, dispositivi mobili e altro ancora.
Puoi anche pagare in base al consumo, con accesso al catalogo IBM Cloud completo che contiene centinaia di servizi. Paga solo i servizi fatturabili che utilizzi, senza contratti né impegni a lungo termine.
Crea il tuo account gratuitamente e ricevi oltre 40 prodotti sempre gratuiti che non scadono mai.