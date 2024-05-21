Sviluppa sul cloud più aperto di tutti

Illustrazione astratta per l'open cloud
Perché IBM Cloud è diverso

L'open source è nel DNA di IBM
Dall'hypervisor agli strumenti per sviluppatori fino alla blockchain e all'AI, IBM Cloud è basato su tecnologia open source.

Nessun blocco da fornitore
IBM Cloud è basato su standard aperti per fornire flessibilità, portabilità e servizi cloud grazie alle open API.

Leader nell'open source
IBM è specializzata nel rendere operativo, consolidare, scalare e fare evolvere l'ecosistema open source.
IBM sostiene l'open cloud

Da oltre 20 anni IBM è una forza trainante nell'evoluzione della tecnologia open source, aiutando le aziende a sperimentarla, ad adottarla e a scalarla per raggiungere i loro obiettivi aziendali.

 15.000 commit al mese 1.000+ Personale IBM su progetti open source Più di 1.500 Hosting di repository GitHub
IBM e Open
diagramma per Committed to Kubernetes per il cloud aperto
Compatibilità con Kubernetes

IBM Cloud, che include IBM Watson e IBM Blockchain Platform, viene eseguito su Kubernetes, consentendo di scalare massivamente e diversificare i workload. Questo investimento, in combinazione con l'impegno di IBM come leader nei progetti Kubernetes e nella relativa formazione, è determinato dal potenziale di innovazione che Kubernetes può portare alle imprese.

Visualizza i casi d'uso Kubernetes Esplora i progetti Kubernetes
Container, Kubernetes e Red Hat

La piattaforma multicloud ibrido di IBM si basa su tecnologie aperte, come Linux e Kubernetes, che ti consentono di distribuire, eseguire e gestire in modo più sicuro i tuoi dati e le tue applicazioni sul cloud di tua scelta, senza il rischio di blocchi di fornitura.

 Scopri i vantaggi aziendali
diagramma per &quot;Committed to Kubernetes&quot;
Fare progredire l'open source per l'azienda

IBM ha dimostrato la sua leadership e il suo impegno nella tecnologia cloud open source investendo in progetti come Razee e Kabanero, oltre che nel fornire importanti contributi a progetti open source come Istio, KNative ed Eirini. Unificando queste diverse tecnologie, IBM Cloud ti aiuta a creare ed eseguire container, app e ambienti serverless con il medesimo set di strumenti di sviluppo e gestione.

 Scopri le principali partnership open source di IBM
Coinvolgimento della comunità open
Fai il passo successivo

Scopri di più sulle risorse open cloud

 Gestisci tu stesso il codice Partecipa alla community aperta