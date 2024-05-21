IBM ha dimostrato la sua leadership e il suo impegno nella tecnologia cloud open source investendo in progetti come Razee e Kabanero, oltre che nel fornire importanti contributi a progetti open source come Istio, KNative ed Eirini. Unificando queste diverse tecnologie, IBM Cloud ti aiuta a creare ed eseguire container, app e ambienti serverless con il medesimo set di strumenti di sviluppo e gestione.