L'open source è nel DNA di IBM
Dall'hypervisor agli strumenti per sviluppatori fino alla blockchain e all'AI, IBM Cloud è basato su tecnologia open source.
Nessun blocco da fornitore
IBM Cloud è basato su standard aperti per fornire flessibilità, portabilità e servizi cloud grazie alle open API.
Leader nell'open source
IBM è specializzata nel rendere operativo, consolidare, scalare e fare evolvere l'ecosistema open source.
Da oltre 20 anni IBM è una forza trainante nell'evoluzione della tecnologia open source, aiutando le aziende a sperimentarla, ad adottarla e a scalarla per raggiungere i loro obiettivi aziendali.
IBM Cloud, che include IBM Watson e IBM Blockchain Platform, viene eseguito su Kubernetes, consentendo di scalare massivamente e diversificare i workload. Questo investimento, in combinazione con l'impegno di IBM come leader nei progetti Kubernetes e nella relativa formazione, è determinato dal potenziale di innovazione che Kubernetes può portare alle imprese.
La piattaforma multicloud ibrido di IBM si basa su tecnologie aperte, come Linux e Kubernetes, che ti consentono di distribuire, eseguire e gestire in modo più sicuro i tuoi dati e le tue applicazioni sul cloud di tua scelta, senza il rischio di blocchi di fornitura.
IBM ha dimostrato la sua leadership e il suo impegno nella tecnologia cloud open source investendo in progetti come Razee e Kabanero, oltre che nel fornire importanti contributi a progetti open source come Istio, KNative ed Eirini. Unificando queste diverse tecnologie, IBM Cloud ti aiuta a creare ed eseguire container, app e ambienti serverless con il medesimo set di strumenti di sviluppo e gestione.
Scopri di più sulle risorse open cloud