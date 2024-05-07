Conformità IBM® Cloud: ITAR

L'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) è un insieme di norme governative attuate dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per controllare l'esportazione di tecnologie legate alla difesa, inclusi i software e i dati contenuti nell'elenco delle munizioni degli Stati Uniti (United States Munitions List, USML).
Non esiste una certificazione ufficiale ITAR, ma IBM gestisce i servizi elencati di seguito in modo da supportare il cliente nel soddisfare i propri requisiti ITAR. La conformità ITAR può essere certificata da una terza parte indipendente. È necessario che il cliente crei un account IBM Cloud che indichi l'utilizzo per l'ITAR.
La piattaforma IBM Cloud fornisce offerte federali che supportano l'ITAR. Le descrizioni dei servizi (SD) di IBM indicano se una determinata offerta mantiene lo stato di conformità ITAR.
