Conformità IBM Cloud: HDS (Francia)

Cos'è l'HDS?

La certificazione Hébergeur de Données de Santé (HDS) è stata rilasciata da ASIP SANTÉ (parte di AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTÉ). Introdotta dal Ministero della Salute francese, questa certificazione fornisce linee guida sull'hosting delle informazioni sanitarie personali (PHI) e stabilisce che qualsiasi organizzazione sanitaria le cui PHI sono in hosting esternamente deve utilizzare un fornitore di servizi certificato HDS.  HDS è un framework che descrive le condizioni e le misure di sicurezza in base alle quali i dati sanitari personali raccolti in Francia devono essere protetti. Il processo di certificazione HDS richiede al fornitore di servizi cloud di implementare e dimostrare di disporre di misure adeguate per mantenere le informazioni sanitarie personali private, sicure e riservate. 

Visualizza il certificato HDS IBM Cloud Infrastructure Services 
Posizione IBM

I data center IBM Cloud hanno ricevuto la certificazione HDS. 

