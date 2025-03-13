La certificazione Hébergeur de Données de Santé (HDS) è stata rilasciata da ASIP SANTÉ (parte di AGENCE DU NUMERIQUE EN SANTÉ). Introdotta dal Ministero della Salute francese, questa certificazione fornisce linee guida sull'hosting delle informazioni sanitarie personali (PHI) e stabilisce che qualsiasi organizzazione sanitaria le cui PHI sono in hosting esternamente deve utilizzare un fornitore di servizi certificato HDS. HDS è un framework che descrive le condizioni e le misure di sicurezza in base alle quali i dati sanitari personali raccolti in Francia devono essere protetti. Il processo di certificazione HDS richiede al fornitore di servizi cloud di implementare e dimostrare di disporre di misure adeguate per mantenere le informazioni sanitarie personali private, sicure e riservate.



