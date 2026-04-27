Un'unica app web per la collaborazione e la consegna dei dati ad alta velocità
IBM Aspera Enterprise WebApps è un'app web moderna che unisce collaborazione di file ad alta velocità e consegna dati in un'unica esperienza. Unifica le funzionalità principali di Aspera precedentemente fornite tramite più applicazioni, permettendo ai team di condividere, distribuire e gestire in modo più efficiente grandi set di dati in ambiente on-premise, cloud e ibridi.
Consente a team e partner di caricare, scaricare e condividere in modo sicuro file e cartelle con spazi di lavoro e autorizzazioni controllati.
Invia e ricevi file di grandi dimensioni e pacchetti digitali in modo affidabile su scala globale, indipendentemente dalle dimensioni dei file, dalla distanza o dalle condizioni della rete.
Crea workflow su richiesta o programmati per automatizzare trasferimenti ad alta velocità e distribuzione dei dati senza bisogno di script complessi.
Monitora i trasferimenti in tempo reale, traccia le attività tra gli utenti e gli spazi di lavoro, genera report e gestisci utenti, storage ed endpoint da un'unica applicazione.
Usa un'unica app web per la collaborazione sicura, la consegna dei file, i trasferimenti automatizzati e l'amministrazione.
Trasferisci grandi set di dati in modo affidabile ad alta velocità su lunghe distanze e condizioni di rete impegnative.
Riduci la complessità operativa con la gestione, il monitoraggio e il reporting centralizzati.