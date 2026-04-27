IBM Aspera Enterprise WebApps è un'app web moderna che unisce collaborazione di file ad alta velocità e consegna dati in un'unica esperienza. Unifica le funzionalità principali di Aspera precedentemente fornite tramite più applicazioni, permettendo ai team di condividere, distribuire e gestire in modo più efficiente grandi set di dati in ambiente on-premise, cloud e ibridi.