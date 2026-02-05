Knox Media Hub serve proprietari di contenuti, emittenti, distributori e detentori di diritti sportivi che gestiscono grandi volumi di asset mediatici di alto valore. Gli asset si spostano costantemente lungo la supply chain dei media per localizzazione, versioning, post-produzione e consegna su piattaforme di streaming e broadcast.

Come piattaforma cloud-native per la gestione degli asset e la distribuzione, Knox Media Hub doveva garantire che terabyte di file 4K e UHD sensibili al fattore tempo potessero essere trasferiti globalmente con la massima velocità, affidabilità e sicurezza. I metodi tradizionali di trasferimento dei file hanno introdotto ritardi, complessità operativa e rischi.

Per adempiere alla sua missione di "collante" che collega la supply chain dei media, Knox Media Hub aveva bisogno di una soluzione di trasferimento ad alta velocità di livello aziendale in grado di reggere l'integrazione diretta nella sua piattaforma e funzionare in modo affidabile su scala globale per i workflow multimediali basati su cloud.