Knox Media Hub accelera la distribuzione globale dei media

IBM Aspera consente trasferimenti rapidi e sicuri lungo tutta la supply chain dei media

Una persona con le cuffie che guarda lo schermo di un computer
Trasferimento di file multimediali di grandi dimensioni senza ritardi

Knox Media Hub serve proprietari di contenuti, emittenti, distributori e detentori di diritti sportivi che gestiscono grandi volumi di asset mediatici di alto valore. Gli asset si spostano costantemente lungo la supply chain dei media per localizzazione, versioning, post-produzione e consegna su piattaforme di streaming e broadcast.

Come piattaforma cloud-native per la gestione degli asset e la distribuzione, Knox Media Hub doveva garantire che terabyte di file 4K e UHD sensibili al fattore tempo potessero essere trasferiti globalmente con la massima velocità, affidabilità e sicurezza. I metodi tradizionali di trasferimento dei file hanno introdotto ritardi, complessità operativa e rischi.

Per adempiere alla sua missione di "collante" che collega la supply chain dei media, Knox Media Hub aveva bisogno di una soluzione di trasferimento ad alta velocità di livello aziendale in grado di reggere l'integrazione diretta nella sua piattaforma e funzionare in modo affidabile su scala globale per i workflow multimediali basati su cloud.
4x throughput dei contenuti per team Oltre 2.000 file consegnati in un fine settimana Globale consegna sicura quasi in tempo reale
IBM Aspera ha fornito l'affidabilità, la velocità e la sicurezza necessarie per spostare volumi massicci di file multimediali in tempi brevi, rafforzando la nostra capacità di supportare flussi di lavoro impegnativi di media e intrattenimento.
Jonathan Roig Chief Technology & Product Officer Knox Media Hub
Trasferimento di file ad alta velocità integrato nei workflow multimediali

Knox Media Hub ha integrato IBM Aspera direttamente nella sua piattaforma per eliminare i colli di bottiglia nel trasferimento dei file e semplificare le operazioni multimediali. Gli utenti possono caricare, distribuire e consegnare contenuti senza uscire dalla propria libreria multimediale, utilizzando i servizi Aspera quali Aspera on Cloud, ASCP, Shares Servers e Node-to-Node Push.

L'integrazione consente di accelerare i caricamenti e i download come parte dei workflow automatizzati, riducendo l'intervento manuale e le spese operative. I clienti possono selezionare il metodo di trasferimento che meglio si adatta alle loro esigenze utilizzando un'interfaccia semplice e intuitiva, mentre i team delle operazioni ottengono una visibilità dettagliata di ogni processo di trasferimento.

Incorporando Aspera come funzionalità nativa, Knox Media Hub ha trasformato il trasferimento di file da compito standalone a una parte fluida e invisibile dei workflow cloud end-to-end.
Consegna più rapida e miglioramento dell'efficienza operativa

Con IBM Aspera, Knox Media Hub consente il trasferimento di file ad alta velocità su scala globale direttamente dalla sua piattaforma. I file multimediali di qualsiasi dimensione possono essere trasferiti in modo sicuro e affidabile, aiutando i clienti a ridurre i tempi di consegna e a supportare i workflow basati su cloud.

I clienti che utilizzano Knox Media Hub hanno incrementato la produttività operativa fino a quattro volte utilizzando gli stessi livelli di personale. Trasferimenti più rapidi aiutano emittenti, studi e distributori a rispettare le scadenze di consegna, migliorare la collaborazione con i partner e operare in modo efficiente su larga scala.

La soluzione supporta la capacità di Knox Media Hub di adattarsi alla domanda dei clienti mantenendo prestazioni e qualità del servizio costanti in tutte le operazioni globali.
Clients logo for case study
Informazioni su Knox Media Hub

Knox Media Hub è una piattaforma cloud che supporta la supply chain dei media end-to-end. Consente alle organizzazioni di inserire, gestire, trasformare e distribuire asset da un'unica interfaccia per i workflow basati su cloud.

 Componente della soluzione: IBM Aspera
Sposta file multimediali di grandi dimensioni più velocemente

Scopri come IBM Aspera consente il trasferimento di file ad alta velocità su scala globale per workflow multimediali basati su cloud.

 Esplora IBM Aspera
Nota legale

© Copyright IBM Corporation, gennaio 2026. IBM, il logo IBM e Aspera sono marchi o marchi registrati di IBM Corp., negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.