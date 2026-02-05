IBM Aspera consente trasferimenti rapidi e sicuri lungo tutta la supply chain dei media
Knox Media Hub serve proprietari di contenuti, emittenti, distributori e detentori di diritti sportivi che gestiscono grandi volumi di asset mediatici di alto valore. Gli asset si spostano costantemente lungo la supply chain dei media per localizzazione, versioning, post-produzione e consegna su piattaforme di streaming e broadcast.
Come piattaforma cloud-native per la gestione degli asset e la distribuzione, Knox Media Hub doveva garantire che terabyte di file 4K e UHD sensibili al fattore tempo potessero essere trasferiti globalmente con la massima velocità, affidabilità e sicurezza. I metodi tradizionali di trasferimento dei file hanno introdotto ritardi, complessità operativa e rischi.
Per adempiere alla sua missione di "collante" che collega la supply chain dei media, Knox Media Hub aveva bisogno di una soluzione di trasferimento ad alta velocità di livello aziendale in grado di reggere l'integrazione diretta nella sua piattaforma e funzionare in modo affidabile su scala globale per i workflow multimediali basati su cloud.
Knox Media Hub ha integrato IBM Aspera direttamente nella sua piattaforma per eliminare i colli di bottiglia nel trasferimento dei file e semplificare le operazioni multimediali. Gli utenti possono caricare, distribuire e consegnare contenuti senza uscire dalla propria libreria multimediale, utilizzando i servizi Aspera quali Aspera on Cloud, ASCP, Shares Servers e Node-to-Node Push.
L'integrazione consente di accelerare i caricamenti e i download come parte dei workflow automatizzati, riducendo l'intervento manuale e le spese operative. I clienti possono selezionare il metodo di trasferimento che meglio si adatta alle loro esigenze utilizzando un'interfaccia semplice e intuitiva, mentre i team delle operazioni ottengono una visibilità dettagliata di ogni processo di trasferimento.
Incorporando Aspera come funzionalità nativa, Knox Media Hub ha trasformato il trasferimento di file da compito standalone a una parte fluida e invisibile dei workflow cloud end-to-end.
Con IBM Aspera, Knox Media Hub consente il trasferimento di file ad alta velocità su scala globale direttamente dalla sua piattaforma. I file multimediali di qualsiasi dimensione possono essere trasferiti in modo sicuro e affidabile, aiutando i clienti a ridurre i tempi di consegna e a supportare i workflow basati su cloud.
I clienti che utilizzano Knox Media Hub hanno incrementato la produttività operativa fino a quattro volte utilizzando gli stessi livelli di personale. Trasferimenti più rapidi aiutano emittenti, studi e distributori a rispettare le scadenze di consegna, migliorare la collaborazione con i partner e operare in modo efficiente su larga scala.
La soluzione supporta la capacità di Knox Media Hub di adattarsi alla domanda dei clienti mantenendo prestazioni e qualità del servizio costanti in tutte le operazioni globali.
Knox Media Hub è una piattaforma cloud che supporta la supply chain dei media end-to-end. Consente alle organizzazioni di inserire, gestire, trasformare e distribuire asset da un'unica interfaccia per i workflow basati su cloud.
Scopri come IBM Aspera consente il trasferimento di file ad alta velocità su scala globale per workflow multimediali basati su cloud.
