In qualità di Business Partner IBM e di attuale utente su larga scala della piattaforma IBM Cloud, il team di soluzioni di BASE Media Cloud si è rivolto al collaudato servizio di trasferimento file IBM Aspera On Cloud per posare le fondamenta del portale di distribuzione globale di contenuti multimediali di LCTV. Utilizzando IBM Cloud Object Storage, grazie alla codifica integrata di cancellazione dei dati in 3 diversi data center del Regno Unito, il team è stato in grado di fornire a LCTV una maggiore sicurezza, resilienza e ridondanza geografica dei dati.

IBM è responsabile della qualità dello stack di archiviazione sottostante, dei data center e dell'assistenza. Al contempo, gli ingegneri delle soluzioni BASE e i team di assistenza clienti possono concentrarsi su compiti specializzati relativi allo sviluppo di soluzioni di workflow multimediale all'avanguardia, alla gestione dell'implementazione, nonché alla formazione e dell'inserimento degli utenti di LCTV. Costruendo la soluzione su IBM Cloud, BASE Media Cloud ha accelerato i tempi di avvio e ha apprezzato la possibilità di poter modificare rapidamente le configurazioni in base alle esigenze del cliente.

La soluzione ora in atto consente a oltre 80 partner di produzione di caricare file master di broadcast HD da tutto il mondo in un hub di archiviazione centralizzato con BASE Media Cloud e di controllare e preparare automaticamente i contenuti per la distribuzione downstream. Una volta che i file master sono approvati e pronti per la consegna, il team di vendita LCTV può facilmente accedere al portale multimediale del marchio e inviare, con un semplice clic, le risorse ai propri clienti broadcast alla massima velocità, in qualsiasi parte del mondo, tramite connessioni internet standard.