Da oltre 20 anni, IBM e Capgemini permettono ai clienti di sbloccare il valore della tecnologia per trasformare il loro business e reinventare il futuro. Capgemini combina la sua profonda esperienza nel settore con la tecnologia di IBM per rispondere all'intera gamma di esigenze dei clienti in campi in rapida evoluzione quali cloud, dati, intelligenza artificiale, connettività, software, ingegneria digitale e piattaforme, servendo settori diversi come i servizi finanziari e la produzione.