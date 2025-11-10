Porta i test di livello produttivo alla pre-produzione: Instana aggiunge il monitoraggio sintetico ai tuoi processi CI/CD
Annuncio del monitoraggio sintetico in CI/CD per IBM Instana Observability, disponibile come anteprima pubblica.
I team di consegna moderni inviano codice continuamente, ma troppi testano la "vera" esperienza utente solo dopo la distribuzione. A quel punto, si verificano già regressioni delle prestazioni, spreco di risorse e rischi di tempo di inattività.
La nostra visione è semplice: lo shift-left, ovvero l'integrazione dell'automazione e dell'intelligence a partire dal Giorno 0, è importante. Aiuta i team a rimanere competitivi, a ridurre i costi e a garantire le prestazioni prima che si verifichino problemi.
Con questa funzionalità, i team DevOps e SRE possono riutilizzare esattamente gli stessi test sintetici di produzione nelle loro pipeline di pre-produzione, applicando così standard di prestazioni, disponibilità e funzionalità prima che il codice raggiunga la produzione. Le pipeline possono eseguire test selezionati su richiesta e prendere decisioni di promozione automaticamente, in base ai segnali di pass/fail.
L'osservabilità che inizia solo in produzione crea punti ciechi tra staging e traffico dal vivo. Lo shift-left del monitoraggio sintetico colma questo divario e lo fa con le stesse soglie e gli stessi percorsi utente su cui si basa la produzione.
Questi cinque progressi illustrano come Instana estende l'osservabilità nella pipeline CI/CD, consentendo ai team di testare prima, distribuire più rapidamente e rilasciare con sicurezza.
I team che adottano il monitoraggio sintetico CI/CD di Instana possono aspettarsi miglioramenti tangibili in termini di affidabilità, efficienza e velocità. Applicando gli stessi controlli rigorosi nelle prime fasi del ciclo di vita, puoi ridurre le regressioni e acquisire fiducia nel rilascio. Le pipeline falliscono rapidamente con feedback attuabile, non con schegge misteriose.
Quando un test fallisce, i team ottengono prove sintetiche dettagliate correlate al contesto dell'observability, permettendo loro di diagnosticare e risolvere problemi prima di riprovare. Ciò riduce i costi di rilavorazione e riduce al minimo gli interventi di spegnimento dopo la messa in funzione.
Anche se una fase di gating potrebbe aggiungere minuti alla creazione di una build, l'effetto complessivo è un throughput più veloce, evitando rollback e hot fix successivi.
Con l'API di esecuzione dei test on-demand, attiva i test di Instana su richiesta e ricevi i risultati in tempo reale, aiutando DevOps a costruire implementazioni automatizzate e guidate dai test. Ciò aiuta le organizzazioni a integrare il monitoraggio sintetico in modo anticipato nella pipeline CI/CD.
Instana Synthetic Monitoring simula le azioni degli utenti in tutte le sedi, i dispositivi e le reti per monitorare la disponibilità e i tempi di risposta. È profondamente integrato con la piattaforma di osservabilità di Instana, quindi i segnali sintetici arrivano con lo stesso contesto dettagliato utilizzato per APM, infrastruttura e monitoraggio degli utenti finali.
