Porta i test di livello produttivo alla pre-produzione: Instana aggiunge il monitoraggio sintetico ai tuoi processi CI/CD

I team di consegna moderni inviano codice continuamente, ma troppi testano la "vera" esperienza utente solo dopo la distribuzione. A quel punto, si verificano già regressioni delle prestazioni, spreco di risorse e rischi di tempo di inattività.

La nostra visione è semplice: lo shift-left, ovvero l'integrazione dell'automazione e dell'intelligence a partire dal Giorno 0, è importante. Aiuta i team a rimanere competitivi, a ridurre i costi e a garantire le prestazioni prima che si verifichino problemi.

Con questa funzionalità, i team DevOps e SRE possono riutilizzare esattamente gli stessi test sintetici di produzione nelle loro pipeline di pre-produzione, applicando così standard di prestazioni, disponibilità e funzionalità prima che il codice raggiunga la produzione. Le pipeline possono eseguire test selezionati su richiesta e prendere decisioni di promozione automaticamente, in base ai segnali di pass/fail.