Porta i test di livello produttivo alla pre-produzione: Instana aggiunge il monitoraggio sintetico ai tuoi processi CI/CD

Annuncio del monitoraggio sintetico in CI/CD per IBM Instana Observability, disponibile come anteprima pubblica. 

Pubblicato 10 novembre 2025
I team di consegna moderni inviano codice continuamente, ma troppi testano la "vera" esperienza utente solo dopo la distribuzione. A quel punto, si verificano già regressioni delle prestazioni, spreco di risorse e rischi di tempo di inattività.

La nostra visione è semplice: lo shift-left, ovvero l'integrazione dell'automazione e dell'intelligence a partire dal Giorno 0, è importante. Aiuta i team a rimanere competitivi, a ridurre i costi e a garantire le prestazioni prima che si verifichino problemi.

Con questa funzionalità, i team DevOps e SRE possono riutilizzare esattamente gli stessi test sintetici di produzione nelle loro pipeline di pre-produzione, applicando così standard di prestazioni, disponibilità e funzionalità prima che il codice raggiunga la produzione. Le pipeline possono eseguire test selezionati su richiesta e prendere decisioni di promozione automaticamente, in base ai segnali di pass/fail.  

Perché questo è importante ora: 5 modi in cui Instana anticipa il monitoraggio sintetico

L'osservabilità che inizia solo in produzione crea punti ciechi tra staging e traffico dal vivo. Lo shift-left del monitoraggio sintetico colma questo divario e lo fa con le stesse soglie e gli stessi percorsi utente su cui si basa la produzione. 

Questi cinque progressi illustrano come Instana estende l'osservabilità nella pipeline CI/CD, consentendo ai team di testare prima, distribuire più rapidamente e rilasciare con sicurezza.

  1. Una definizione di test, per tutti gli ambienti. Mantieni una singola fonte affidabile per i test sintetici e le soglie; applicala in modo coerente su ambienti di sviluppo, test, staging e produzione per eliminare le discrepanze. 
  2. Esecuzioni su richiesta, attivate dalla pipeline. Utilizza l'OpenAPI CI/CD di Instana o synctl per eseguire i test già presenti e gestire le distribuzioni in base ai risultati, approvando o effettuando automaticamente il rollback. 
  3. Toolchain per sviluppatori locali. I runner locali open-source, mantenuti dal fornitore, per test sintetici su browser e API permettono agli ingegneri di creare e eseguire il debug di test localmente, favorendo iterazioni rapide prima del commit e una facile integrazione con CI. 
  4. Due livelli di monitoraggio sintetico in un'unica piattaforma. Combina controlli host-agent ad alta cadenza per una rilevazione rapida con test browser/API per prove del percorso utente, il tutto all'interno di Instana. 
  5. Si integra con il tuo CI/CD. Lavora con Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI e Azure DevOps; le API aperte supportano qualsiasi pipeline che possa effettuare chiamate HTTP. 

Cosa puoi aspettarti: risultati misurabili

I team che adottano il monitoraggio sintetico CI/CD di Instana possono aspettarsi miglioramenti tangibili in termini di affidabilità, efficienza e velocità. Applicando gli stessi controlli rigorosi nelle prime fasi del ciclo di vita, puoi ridurre le regressioni e acquisire fiducia nel rilascio. Le pipeline falliscono rapidamente con feedback attuabile, non con schegge misteriose.

Quando un test fallisce, i team ottengono prove sintetiche dettagliate correlate al contesto dell'observability, permettendo loro di diagnosticare e risolvere problemi prima di riprovare. Ciò riduce i costi di rilavorazione e riduce al minimo gli interventi di spegnimento dopo la messa in funzione.

Anche se una fase di gating potrebbe aggiungere minuti alla creazione di una build, l'effetto complessivo è un throughput più veloce, evitando rollback e hot fix successivi.

Con l'API di esecuzione dei test on-demand, attiva i test di Instana su richiesta e ricevi i risultati in tempo reale, aiutando DevOps a costruire implementazioni automatizzate e guidate dai test. Ciò aiuta le organizzazioni a integrare il monitoraggio sintetico in modo anticipato nella pipeline CI/CD.

Basato sul comprovato monitoraggio sintetico di Instana

Instana Synthetic Monitoring simula le azioni degli utenti in tutte le sedi, i dispositivi e le reti per monitorare la disponibilità e i tempi di risposta. È profondamente integrato con la piattaforma di osservabilità di Instana, quindi i segnali sintetici arrivano con lo stesso contesto dettagliato utilizzato per APM, infrastruttura e monitoraggio degli utenti finali. 

Prova la funzione in IBM Instana Sandbox

Provalo in anteprima pubblica

Maggiori informazioni su IBM Instana

