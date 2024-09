La domanda di servizi di sicurezza gestiti è in crescita poiché le piccole e medie imprese (PMI) desiderano esternalizzare le operazioni che li riguardano. In qualità di provider di servizi di sicurezza gestiti (MSSP) o integratore di sistemi cloud (SI), puoi sfruttare il mercato in crescita e incrementare i ricavi creando servizi di rilevamento delle minacce, sicurezza dei dati e conformità con il software di sicurezza IBM basato sull'AI. Il programma IBM Security per service provider offre servizi completi e supporto go-to-market per accelerare il time to value, ridurre rapidamente i costi, aumentare la produttività degli analisti e fornire una migliore esperienza del cliente.