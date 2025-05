EASeJ fa parte della più ampia JSphere Suite for Java, che offre opzioni flessibili in base agli obiettivi e al modello operativo del tuo team. Se stai cercando di ridurre il sovraccarico operativo e velocizzare la distribuzione, EASeJ offre un'esperienza completamente gestita: IBM gestisce l'infrastruttura e il middleware, in modo che il tuo team possa rimanere concentrato sulla creazione e la distribuzione delle applicazioni.

Per le organizzazioni che preferiscono gestire i propri ambienti, IBM Enterprise Application Runtimes (EAR) offre una soluzione flessibile e pronta per l'uso aziendale che supporta sia lo sviluppo che la modernizzazione di nuovi Java, sia on-premise che nel cloud. Include strumenti come IBM Modernized Runtime Extension for Java (MoRE), che consente ai team di eseguire workload Java 8 e Java 17 in un unico modello operativo, il tutto mentre continuano a utilizzare i processi IBM WebSphere esistenti.

Sia che tu scelga EASeJ per la sua semplicità gestita o EAR per un controllo su misura, la suite JSphere supporta il tuo percorso di modernizzazione, come desideri tu.