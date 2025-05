Ti presentiamo API Agent: la democratizzazione delle API nell'era degli agenti

Il nostro nuovo API Agent è stato addestrato sulle API della piattaforma API Connect e ha accesso al suo catalogo di risorse aziendali, quindi comprende sia il tuo ambiente API sia come deve utilizzare API Connect per evitare che si verifichino questi problemi. Risponde alle richieste fornite in un inglese semplice, utilizzando la sua conoscenza dell'ingegneria dei software, delle best practice nel campo delle API, delle funzionalità di API Connect e del tuo patrimonio di API per trasformare le tue intenzioni in realtà.

Consideriamo uno scenario in cui Acme Coffee Roasters sta espandendo le sue consegne a livello internazionale e sta collaborando con la logistica Just in Time. Vuole che Just in Time eseguano query dei dettagli dell'ordine e invii aggiornamenti sullo stato delle spedizioni. Lo sviluppatore di Acme dice all'API Agent: "Crea un'API per recuperare i dettagli dell'ordine e aggiornare lo stato delle spedizioni in tempo reale".

Prima di generare un'API nuova di zecca, API Agent cerca in modo intelligente nell'insieme delle API esistenti per scoprire se esiste già un'API adatta, promuovendo il riutilizzo e riducendo al minimo l'espansione incontrollata. Se non viene trovata un'API adatta, l'agente genera automaticamente le specifiche API. Supporta approcci incentrati sul codice e sulla progettazione delle API, riconoscendo che team diversi hanno workflow diversi. Alcuni preferiscono progettare e documentare prima le loro API (mettendo al primo posto, in termini cronologici, la progettazione), mentre altri vogliono concentrarsi prima sulla creazione di funzionalità di back-end (dando la precedenza alla scrittura di codice) e quindi generare la specifica API in base al codice implementato per accelerare la prototipazione.

Adottando entrambi i modelli, API Agent si adatta ai cicli di vita dello sviluppo reali, raggiungendo i team dove si trovano e rimuovendo gli ostacoli per una distribuzione API più rapida e sicura. Inoltre, amplia le specifiche con la documentazione pertinente che fornisce più informazioni e più contesto per l'utilizzo delle API da parte delle applicazioni. L'API Agent può anche garantire che le API aderiscano alle best practice e agli standard organizzativi, convalidandoli sulla base di insiemi di regole di governance. Può anche rilevare e correggere errori di convalida nelle prime fasi del processo di sviluppo. Infine, genera casi di test riutilizzabili per garantire che il comportamento dell'API sia valido nel tempo.