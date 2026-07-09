Annuncio del pacchetto IBM Bob Premium Package for Java: accelerare la modernizzazione delle applicazioni Java di livello enterprise

Oggi, IBM annuncia la disponibilità di IBM Bob Premium Package for Java Modernization, introducendo funzionalità appositamente progettate che aiutano i team aziendali a modernizzare le applicazioni Java con maggiore velocità, coerenza e sicurezza.

Le applicazioni enterprise supportano operazioni aziendali critiche, ma molte organizzazioni gestiscono infrastrutture Java grandi e longeve con tempo di esecuzione legacy e framework, dipendenze complesse, documentazione limitata e crescente esposizione alla sicurezza. Modernizzare questi sistemi richiede molto più di una generazione di codice più rapida. I team hanno bisogno di comprensione delle applicazioni, esecuzione coordinata, validazione, governance e capacità di ridurre i rischi preservando i sistemi da cui dipende il business.