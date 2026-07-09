Annuncio del pacchetto IBM Bob Premium Package for Java: accelerare la modernizzazione delle applicazioni Java di livello enterprise

IBM Bob Premium Package for Java è progettato per aiutare i team a comprendere le applicazioni Java prima ancora di apportare modifiche.
Oggi, IBM annuncia la disponibilità di IBM Bob Premium Package for Java Modernization, introducendo funzionalità appositamente progettate che aiutano i team aziendali a modernizzare le applicazioni Java con maggiore velocità, coerenza e sicurezza.
Le applicazioni enterprise supportano operazioni aziendali critiche, ma molte organizzazioni gestiscono infrastrutture Java grandi e longeve con tempo di esecuzione legacy e framework, dipendenze complesse, documentazione limitata e crescente esposizione alla sicurezza. Modernizzare questi sistemi richiede molto più di una generazione di codice più rapida. I team hanno bisogno di comprensione delle applicazioni, esecuzione coordinata, validazione, governance e capacità di ridurre i rischi preservando i sistemi da cui dipende il business.
IBM Bob è un partner di sviluppo basato sull'AI per team software enterprise che aiuta a pianificare, eseguire, convalidare e governare compiti di modernizzazione a più fasi lungo tutto il ciclo di vita dello sviluppo software. Unisce l'AI all'orchestrazione agentica per aiutare i team ad andare oltre l'assistenza di codice isolata verso workflow di modernizzazione strutturati e governati.
Basato su IBM Bob, il pacchetto premium per la modernizzazione di Java introduce workflow appositamente progettati per la modernizzazione Java aziendale. Aiuta i team ad analizzare le applicazioni, coordinare gli aggiornamenti, convalidare le modifiche e applicare la governance in tutti gli sforzi di modernizzazione, inclusi aggiornamenti di versione Java, modernizzazione dell'interfaccia utente e modernizzazione di IBM WebSphere Liberty.
Il risultato è un modo più ripetibile per modernizzare le applicazioni Java, che aiuta i team a muoversi più velocemente mantenendo il controllo su repository, dipendenze, pipeline e tempo di esecuzione.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization supporta tre workflow strategici per la modernizzazione di Java:
Insieme, questi workflow aiutano i team Java a modernizzare le applicazioni critiche in modo più sicuro e incrementale, senza separare la modernizzazione dal ciclo di vita dello sviluppo.
IBM Bob Premium Package for Java Modernization contribuisce a dare struttura e governance alle attività di modernizzazione negli ambienti Java aziendali. I team possono utilizzare Bob per supportare i checkpoint di validazione, le approvazioni umane, le modifiche del codice tracciabili, la documentazione automatizzata, la generazione di test unitari e la consapevolezza CVE durante tutto il processo di modernizzazione.
Ad esempio, uno sviluppatore che sta lavorando a un aggiornamento della versione Java può avviare un workflow per analizzare l'applicazione, identificare problemi di compatibilità, aggiornare dipendenze, applicare modifiche al codice e alla configurazione, eseguire passaggi di validazione e preparare il lavoro per la recensione.
Combinando un'orchestrazione basata su AI con workflow di modernizzazione specifici per Java e governance aziendale, questo pacchetto premium aiuta i team a modernizzarsi più rapidamente, riducendo il rischio operativo, migliorando la qualità del software e preservando il controllo sui sistemi critici per la produzione.
Blue Pearl ha utilizzato IBM Bob per modernizzare una codebase Java dalla versione Java 11 alla versione Java 25, ottenendo un tempo di consegna stimato del 90% più rapido, completando il lavoro in 3 giorni rispetto ai circa 30 giorni necessari con un approccio tradizionale. Il risultato mostra cosa diventa possibile quando la modernizzazione è supportata da workflow strutturati, comprensione a livello di sistema, validazione e governance, piuttosto che da un'assistenza AI isolata.
Vuoi provare Bob? Esplora la nostra prova gratuita. Puoi anche esplorare la pagina di prodotto IBM e gli Approfondimenti sull'IBM Premium Package for Java per scoprire come le funzionalità di modernizzazione create appositamente aiutano i team a spostare più velocemente con un maggiore controllo.