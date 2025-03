Director e switch SAN c-type per Storage Networking

SAN768C-6 Switch SAN di classe Director progettato per la distribuzione in reti di storage su larga scala per abilitare i cloud aziendali e soddisfare le esigenze di ambienti di storage di data center virtualizzati di grandi dimensioni.

SAN384C-6 Switch SAN di classe Director progettato per la distribuzione in reti di storage su larga scala per abilitare i cloud aziendali. Fornisce un'infrastruttura FICON affidabile e ad alte prestazioni per supportare i server IBM® Z.