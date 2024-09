Con l'aumento degli attacchi informatici, ne aumentano anche le ripercussioni. I funzionari IT delle amministrazioni pubbliche non possono ignorare il fatto che il costo medio delle violazioni dei dati aumenta ogni anno.

Le organizzazioni governative continuano a migrare verso strumenti digitali rendendo la sicurezza, l'efficienza e la sicurezza delle operazioni IT fondamentali per tutti i livelli amministrativi. E poiché i volumi di dati continuano a salire incessantemente, tutte le informazioni devono essere registrate, gestite e conservate correttamente.

Per raggiungere questi obiettivi garantendo al contempo la sicurezza delle informazioni sensibili dei cittadini, è fondamentale utilizzare i dati in modo efficace e trasmetterli rapidamente. I prodotti IBM Storage FlashSystem sono progettati per soddisfare e superare queste specifiche. In particolare, offrono le prestazioni, lo storage sicuro, l'High Availability e la resilienza dei dati richiesti dalle agenzie governative.