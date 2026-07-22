Microsoft Copilot è un assistente AI progettato per aumentare la produttività e la creatività nelle operazioni quotidiane ed è già attivo negli strumenti utilizzati ogni giorno come Outlook, Office 365 e Teams. Tuttavia, alcune aziende necessitano di una soluzione più specifica e personalizzata.

È in questo momento che entrano in gioco i copilot personalizzati, che possono essere adattati al caso d'uso specifico di un'azienda e costruiti esattamente secondo le specifiche.

Per aiutare le imprese a orientarsi nella complessità e nell'incertezza di questo panorama in rapida evoluzione, IBM Consulting ha annunciato IBM Copilot Runway, una nuova offerta progettata per aiutare le aziende a creare, personalizzare, distribuire e gestire i copilot.