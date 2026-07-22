Progettato per aiutare le imprese a creare e distribuire copilot personalizzati
Microsoft Copilot è un assistente AI progettato per aumentare la produttività e la creatività nelle operazioni quotidiane ed è già attivo negli strumenti utilizzati ogni giorno come Outlook, Office 365 e Teams. Tuttavia, alcune aziende necessitano di una soluzione più specifica e personalizzata.
È in questo momento che entrano in gioco i copilot personalizzati, che possono essere adattati al caso d'uso specifico di un'azienda e costruiti esattamente secondo le specifiche.
Per aiutare le imprese a orientarsi nella complessità e nell'incertezza di questo panorama in rapida evoluzione, IBM Consulting ha annunciato IBM Copilot Runway, una nuova offerta progettata per aiutare le aziende a creare, personalizzare, distribuire e gestire i copilot.
Un framework personalizzato per aiutare le organizzazioni a distribuire i copilot su larga scala, allineandosi con le loro esigenze e obiettivi specifici per un'integrazione fluida e il massimo impatto.
Utilizza Copilot Catalyst di IBM per progettare copilot flessibili e adattabili, permettendo alle organizzazioni di soddisfare le proprie esigenze esclusive in modo efficiente ed efficace.
Una libreria di copilot precostituiti per casi d'uso specifici che permette di risparmiare tempo e fatica nell'implementazione.
Insight contrattuali basati su AI per specialisti di procurement
Aiuta gli specialisti del procurement a estrarre insight preziosi dai contratti, supportando gli utenti nella comprensione dei termini, delle obbligazioni e dei rischi, abilitando un processo decisionale informato e semplificando i processi di gestione dei contratti.
Assistenza intelligente per le operazioni di servizio clienti
Un copilot per agenti e tecnici che offre ricerca gen AI, opzioni self-service, assistenza in tempo reale, raccomandazioni di upselling o cross-selling e supporto contestuale per operazioni semplificate ed esperienze clienti migliorate.
Copilot di verifica KYC basato su AI
Un copilot che mira ad automatizzare e accelerare il processo di verifica KYC, garantendo la conformità normativa e riducendo tempo e fatica per il personale della banca.
Supporto e coinvolgimento intelligenti dei dipendenti
Un copilot per i dipendenti per migliorare il coinvolgimento, ridurre le attività manuali e garantire un'esperienza fluida durante l'intero ciclo di vita del dipendente, dall'onboarding alle operazioni quotidiane.
Copilot del gemello digitale per l'ottimizzazione operativa
Replica digitale dinamica di un'entità fisica, collaborazione con gli operatori umani per simulare, monitorare e ottimizzare le prestazioni del mondo reale, miglioramento del processo decisionale e dell'efficienza.
Potenzia l'innovazione abbracciando l'agentic AI con il portfolio tecnologico dinamico e la profonda esperienza nel settore di Microsoft.
I servizi di intelligenza artificiale (AI) e la consulenza possono aiutare a implementare e scalare l'AI aziendale per reinventare i workflow della tua organizzazione.
IBM Consulting offre servizi di consulenza avanzati nel campo dei dati e dell'AI per aiutare le imprese a creare strategie di AI responsabili e scalabili.
Piattaforma di distribuzione basata su AI per accelerare la creazione di valore su larga scala.