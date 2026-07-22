IBM Copilot Runway

Progettato per aiutare le imprese a creare e distribuire copilot personalizzati

IBM Consulting migliora le funzionalità di Microsoft Copilot
Pista vuota dell'aeroporto internazionale di Wuxi Shuofang, Wuxi City, Cina

Supporta la business transformation basata su AI

Microsoft Copilot è un assistente AI progettato per aumentare la produttività e la creatività nelle operazioni quotidiane ed è già attivo negli strumenti utilizzati ogni giorno come Outlook, Office 365 e Teams. Tuttavia, alcune aziende necessitano di una soluzione più specifica e personalizzata.

È in questo momento che entrano in gioco i copilot personalizzati, che possono essere adattati al caso d'uso specifico di un'azienda e costruiti esattamente secondo le specifiche.

Per aiutare le imprese a orientarsi nella complessità e nell'incertezza di questo panorama in rapida evoluzione, IBM Consulting ha annunciato IBM Copilot Runway, una nuova offerta progettata per aiutare le aziende a creare, personalizzare, distribuire e gestire i copilot.

Funzionalità
Framework di adozione

Un framework personalizzato per aiutare le organizzazioni a distribuire i copilot su larga scala, allineandosi con le loro esigenze e obiettivi specifici per un'integrazione fluida e il massimo impatto.
Copilot Catalyst

Utilizza Copilot Catalyst di IBM per progettare copilot flessibili e adattabili, permettendo alle organizzazioni di soddisfare le proprie esigenze esclusive in modo efficiente ed efficace.
Copilot personalizzati precostituiti

Una libreria di copilot precostituiti per casi d'uso specifici che permette di risparmiare tempo e fatica nell'implementazione.

Casi d'uso

Insight contrattuali basati su AI per specialisti di procurement

Aiuta gli specialisti del procurement a estrarre insight preziosi dai contratti, supportando gli utenti nella comprensione dei termini, delle obbligazioni e dei rischi, abilitando un processo decisionale informato e semplificando i processi di gestione dei contratti.

Due imprenditori che usano un laptop insieme in un ufficio

Assistenza intelligente per le operazioni di servizio clienti

Un copilot per agenti e tecnici che offre ricerca gen AI, opzioni self-service, assistenza in tempo reale, raccomandazioni di upselling o cross-selling e supporto contestuale per operazioni semplificate ed esperienze clienti migliorate.

Un agente del supporto clienti che lavora davanti a un computer con le cuffie accese

Copilot di verifica KYC basato su AI

Un copilot che mira ad automatizzare e accelerare il processo di verifica KYC, garantendo la conformità normativa e riducendo tempo e fatica per il personale della banca.

Cassiere di banca al computer che aiuta una coppia allo sportello della banca

Supporto e coinvolgimento intelligenti dei dipendenti

Un copilot per i dipendenti per migliorare il coinvolgimento, ridurre le attività manuali e garantire un'esperienza fluida durante l'intero ciclo di vita del dipendente, dall'onboarding alle operazioni quotidiane.

Laptop, CEO o persone d'affari senior in riunione per pianificare una strategia di marketing per la crescita finanziaria dell'azienda.

Copilot del gemello digitale per l'ottimizzazione operativa

Replica digitale dinamica di un'entità fisica, collaborazione con gli operatori umani per simulare, monitorare e ottimizzare le prestazioni del mondo reale, miglioramento del processo decisionale e dell'efficienza.

Dipendenti d'ufficio che lavorano ai loro computer

Case study

Una donna asiatica di mezza età in blue jeans seduta sul letto in una posa yoga davanti a un laptop
Redi, l'assistente virtuale bancario basato su AI, aumenta il coinvolgimento del cliente Leggi il case study

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