IBM Consulting Delivery Curator (ICDC)

Semplificare e ridurre i rischi dei programmi di trasformazione su larga scala

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Due professionisti lavorano al computer in un ambiente di fabbrica

Framework AI collaudato sul campo per la migrazione e la modernizzazione del cloud

La migrazione cloud su larga scala è una trasformazione complessa e ad alto rischio che coinvolge sistemi, dati e fornitori frammentati. Il successo dipende da un approccio basato su AI che combina automazione, intelligenza e governance per accelerare i risultati e migliorare il processo decisionale.

IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) è un framework basato su AI che orchestra la migrazione e la modernizzazione del cloud end-to-end. Unifica discovery ed esecuzione in un unico livello di intelligenza, semplificando i processi con AI generativa e automazione per ottenere risultati più rapidi e meglio controllati.

Basato su tecnologie sicure e aperte, ICDC supporta gli ambienti ibridi e si integra tra i sistemi. È particolarmente efficace per sistemi legacy complessi, poiché offre percorsi guidati dall’AI per strategie di rehost, replatform, refactor o retire, con maggiore chiarezza e prevedibilità. 
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Funzionalità
Scoperta, valutazione e insight basati su AI

ICDC offre discovery basata su AI per ambienti ibridi, evidenziando dipendenze, rischi, prontezza e insight di ottimizzazione e modernizzazione, supportando decisioni più rapide e di maggiore qualità e accelerando le valutazioni cloud su scala enterprise.
Integrazione degli ecosistemi ed estensione della modernizzazione

ICDC funge da piano di controllo unificato, integrandosi in modo fluido con piattaforme indipendenti dagli ecosistemi cloud, di applicazioni aziendali e infrastrutturali. Supporta inoltre l’estensione della modernizzazione attraverso percorsi di rehost, replatform, refactor, modularizzazione e retirement, con flessibilità e scalabilità.
Esecuzione a bassa interazione, con automazione e controllo

ICDC favorisce un’esecuzione a basso intervento grazie ad automazione basata su AI, workflow orchestrati da agenti, dashboard di governance in tempo reale e un assistente per la migrazione in linguaggio naturale. Questo strumento offre un'esecuzione click-to-migrate, rischi ridotti, tempistiche più rapide e visibilità completa del programma su larga scala.
Automazione intelligente della progettazione e generazione dell'architettura

ICDC utilizza la gen AI e modelli di coinvolgimento collaudati per generare automaticamente architetture di destinazione, progetti di migrazione, diagrammi e pacchetti di lavoro. Un assistente alla progettazione in linguaggio naturale standardizza le decisioni, riduce i colli di bottiglia e migliora la qualità della progettazione su larga scala.
Pianificazione automatizzata delle ondate e definizione delle roadmap

ICDC applica l’intelligenza per raggruppare le applicazioni in base a dipendenze, priorità aziendali e rischio, creando ondate di migrazione ottimizzate, con generazione automatica di roadmap e strutture di scomposizione del lavoro (WBS) personalizzate per i percorsi di rehost, replatform e retire. ICDC offre una perfetta integrazione in strumenti come Jira e Azure ADO per l'esecuzione industrializzata.

Partnership strategiche

AWS

Usando metodologie agili e blueprint riutilizzabili e completi, possiamo aiutarti ad accelerare la progettazione, la migrazione e l’operatività su AWS Cloud, indipendentemente dal settore in cui operi.

Chatbot per la migrazione basato su gen AI Discovery as a Service (GDaaS) con tecnologia gen AI Assistente di progettazione basato su gen AI
Colleghi seduti a una scrivania che guardano un laptop in un ufficio

I nostri esperti

Senior Partner and Global Leader for Migration and Modernization services Vikas Ganoorkar

Vikas Ganoorkar è un Senior Partner di IBM con oltre 20 anni di esperienza a livello di leadership globale in ambito di applicazioni aziendali, migrazione cloud e trasformazioni Oracle/SAP, principalmente nei settori bancario e dei servizi finanziari. È specializzato in attività di prevendita, gestione di progetti su larga scala, leadership pratica e promozione dell’innovazione attraverso cloud, Agile e DevOps, con team offshore e globali.

Entra in contatto con Vikas
Global Asset CTO Migration and Modernization Services Sailendra Panigrahi

In qualità di CTO per gli asset IBM dedicati ai servizi di migrazione e modernizzazione di IBM Consulting, Sailendra è specializzato nella gestione di prodotti in ambito GenAI, cloud e dati. Guida progetti di trasformazione e integrazione su larga scala per clienti aziendali in diversi settori. Con sede a Stoccolma, Sailendra è riconosciuto per la sua esperienza nelle piattaforme applicative distribuite e complesse e per la sua leadership tecnica.

Entra in contatto con Sailendra
CTO for Application Migration and Modernization Offering, Hybrid Cloud Data Vinay Parisa

In qualità di CTO CTO for Application Migration and Modernization Offering, Hybrid Cloud Data, Vinay guida la progettazione e la fornitura di soluzioni di alta qualità per la migrazione e modernizzazione delle applicazioni per ambienti ibridi e multi-cloud. Le sue aree di competenza comprendono sviluppo, analytics, innovazione di prodotto e CRM. È titolare di brevetti legati al cloud ed è autore di diverse pubblicazioni. Ama promuovere la trasformazione continua supportata dal cloud e la creazione di valore per i clienti.

Entra in contatto con Vinay
Distinguished Engineer, Hybrid Cloud and Data Services Debasis Roy Choudhuri

Debasis RoyChoudhuri è un Distinguished Engineer ed Executive Partner di IBM, a capo della pratica di modernizzazione cloud per i servizi hybrid cloud in America. È specializzato in AI generativa, strategia IT multicloud e progetti di trasformazione cloud. Debasis è riconosciuto come un leader di pensiero all'interno di IBM ed è membro dell'IBM Academy of Technology.

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