Semplificare e ridurre i rischi dei programmi di trasformazione su larga scala
La migrazione cloud su larga scala è una trasformazione complessa e ad alto rischio che coinvolge sistemi, dati e fornitori frammentati. Il successo dipende da un approccio basato su AI che combina automazione, intelligenza e governance per accelerare i risultati e migliorare il processo decisionale.
IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) è un framework basato su AI che orchestra la migrazione e la modernizzazione del cloud end-to-end. Unifica discovery ed esecuzione in un unico livello di intelligenza, semplificando i processi con AI generativa e automazione per ottenere risultati più rapidi e meglio controllati.
Basato su tecnologie sicure e aperte, ICDC supporta gli ambienti ibridi e si integra tra i sistemi. È particolarmente efficace per sistemi legacy complessi, poiché offre percorsi guidati dall’AI per strategie di rehost, replatform, refactor o retire, con maggiore chiarezza e prevedibilità.
ICDC offre discovery basata su AI per ambienti ibridi, evidenziando dipendenze, rischi, prontezza e insight di ottimizzazione e modernizzazione, supportando decisioni più rapide e di maggiore qualità e accelerando le valutazioni cloud su scala enterprise.
ICDC funge da piano di controllo unificato, integrandosi in modo fluido con piattaforme indipendenti dagli ecosistemi cloud, di applicazioni aziendali e infrastrutturali. Supporta inoltre l’estensione della modernizzazione attraverso percorsi di rehost, replatform, refactor, modularizzazione e retirement, con flessibilità e scalabilità.
ICDC favorisce un’esecuzione a basso intervento grazie ad automazione basata su AI, workflow orchestrati da agenti, dashboard di governance in tempo reale e un assistente per la migrazione in linguaggio naturale. Questo strumento offre un'esecuzione click-to-migrate, rischi ridotti, tempistiche più rapide e visibilità completa del programma su larga scala.
ICDC utilizza la gen AI e modelli di coinvolgimento collaudati per generare automaticamente architetture di destinazione, progetti di migrazione, diagrammi e pacchetti di lavoro. Un assistente alla progettazione in linguaggio naturale standardizza le decisioni, riduce i colli di bottiglia e migliora la qualità della progettazione su larga scala.
ICDC applica l’intelligenza per raggruppare le applicazioni in base a dipendenze, priorità aziendali e rischio, creando ondate di migrazione ottimizzate, con generazione automatica di roadmap e strutture di scomposizione del lavoro (WBS) personalizzate per i percorsi di rehost, replatform e retire. ICDC offre una perfetta integrazione in strumenti come Jira e Azure ADO per l'esecuzione industrializzata.
Usando metodologie agili e blueprint riutilizzabili e completi, possiamo aiutarti ad accelerare la progettazione, la migrazione e l’operatività su AWS Cloud, indipendentemente dal settore in cui operi.
Vikas Ganoorkar è un Senior Partner di IBM con oltre 20 anni di esperienza a livello di leadership globale in ambito di applicazioni aziendali, migrazione cloud e trasformazioni Oracle/SAP, principalmente nei settori bancario e dei servizi finanziari. È specializzato in attività di prevendita, gestione di progetti su larga scala, leadership pratica e promozione dell’innovazione attraverso cloud, Agile e DevOps, con team offshore e globali.
In qualità di CTO per gli asset IBM dedicati ai servizi di migrazione e modernizzazione di IBM Consulting, Sailendra è specializzato nella gestione di prodotti in ambito GenAI, cloud e dati. Guida progetti di trasformazione e integrazione su larga scala per clienti aziendali in diversi settori. Con sede a Stoccolma, Sailendra è riconosciuto per la sua esperienza nelle piattaforme applicative distribuite e complesse e per la sua leadership tecnica.
In qualità di CTO CTO for Application Migration and Modernization Offering, Hybrid Cloud Data, Vinay guida la progettazione e la fornitura di soluzioni di alta qualità per la migrazione e modernizzazione delle applicazioni per ambienti ibridi e multi-cloud. Le sue aree di competenza comprendono sviluppo, analytics, innovazione di prodotto e CRM. È titolare di brevetti legati al cloud ed è autore di diverse pubblicazioni. Ama promuovere la trasformazione continua supportata dal cloud e la creazione di valore per i clienti.
Debasis RoyChoudhuri è un Distinguished Engineer ed Executive Partner di IBM, a capo della pratica di modernizzazione cloud per i servizi hybrid cloud in America. È specializzato in AI generativa, strategia IT multicloud e progetti di trasformazione cloud. Debasis è riconosciuto come un leader di pensiero all'interno di IBM ed è membro dell'IBM Academy of Technology.
Una piattaforma con gen AI integrata che aiuta ad accelerare l'adozione del cloud con risultati coerenti e prevedibili. Supporta un’ampia gamma di applicazioni e landing zone, favorendo la modernizzazione sia su hybrid cloud sia nativa di piattaforma.
La nostra metodologia di modernizzazione delle applicazioni, basata su Red Hat®, semplifica l'esecuzione della modernizzazione e migrazione al cloud in modo fluido, sicuro, conveniente e agile.
L’adozione di una strategia di sviluppo cloud-native accelera l’innovazione a costi inferiori, consente di ridurre il time-to-market e favorisce la crescita dei ricavi grazie a piattaforme ibride, multicloud, aperte e sicure.
IBM Application Management Services può aiutarti a sbloccare il valore del tuo investimento nel cloud trasformando il modo in cui gestisci le applicazioni.