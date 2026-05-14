La migrazione cloud su larga scala è una trasformazione complessa e ad alto rischio che coinvolge sistemi, dati e fornitori frammentati. Il successo dipende da un approccio basato su AI che combina automazione, intelligenza e governance per accelerare i risultati e migliorare il processo decisionale.

IBM® Consulting Delivery Curator (ICDC) è un framework basato su AI che orchestra la migrazione e la modernizzazione del cloud end-to-end. Unifica discovery ed esecuzione in un unico livello di intelligenza, semplificando i processi con AI generativa e automazione per ottenere risultati più rapidi e meglio controllati.

Basato su tecnologie sicure e aperte, ICDC supporta gli ambienti ibridi e si integra tra i sistemi. È particolarmente efficace per sistemi legacy complessi, poiché offre percorsi guidati dall’AI per strategie di rehost, replatform, refactor o retire, con maggiore chiarezza e prevedibilità.