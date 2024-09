L'International Traffic in Arms Regulations (ITAR) è un insieme di norme governative attuate dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti per controllare l'esportazione di tecnologie legate alla difesa, inclusi i software e i dati contenuti nell'elenco delle munizioni degli Stati Uniti (United States Munitions List, USML).

Non esiste una certificazione ufficiale ITAR, ma IBM gestisce i servizi elencati di seguito in modo da supportare il cliente nel soddisfare i propri requisiti ITAR. La conformità ITAR può essere certificata da una terza parte indipendente. È necessario che il cliente crei un account IBM Cloud che indichi l'utilizzo per l'ITAR.