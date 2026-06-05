L'agentic AI semplifica i workflow nel settore sanitario

ViClinic utilizza IBM Watsonx Orchestrate per collegare cura, dati e operazioni lungo tutto il percorso del paziente
I sistemi sanitari si affidano a processi disconnessi tra accoglienza, documentazione, autorizzazione, coordinamento delle cure e fatturazione. Per i fornitori, ciò comporta un onere amministrativo significativo; per i pazienti, ritarda l'accesso alle cure. ViClinic, un'azienda di tecnologia sanitaria, si è proposta di affrontare una sfida critica del settore: ottimizzare i workflow di assistenza end-to-end senza compromettere il processo decisionale clinico o la conformità. In un settore altamente regolamentato come quello sanitario, anche piccole inefficienze, come dati di accoglienza incompleti o errori di codifica, possono portare a ritardi, richieste rifiutate ed esperienze negative dei pazienti. Con l'accelerazione dell'adozione dell'AI, la sfida non è solo quella di implementare l'intelligenza, ma anche di renderla operativa in modo sicuro e su larga scala nei workflow clinici reali.
ViClinic ha collaborato con IBM per integrare direttamente l'agentic AI nei workflow sanitari. Utilizzando IBM watsonx Orchestrate, ViClinic ha sviluppato molteplici agenti AI che supportano fasi chiave del percorso del paziente, dall'accoglienza pre-visita alla documentazione clinica, al coordinamento delle cure, alla pre-autorizzazione, codifica, fatturazione e follow-up.
Questi agenti funzionano su foundation model gestiti da IBM watsonx.ai e sono governati da IBM watsonx.governance per supportare conformità, verificabilità e supervisione umana. Questo approccio aiuta a garantire che l'AI operi all'interno dei workflow clinici, mantenendo i medici in controllo del processo decisionale.
Per abilitare dei workflow in tempo reale e consapevoli del contesto, l'Agentic Healthcare Operating System di ViClinic, o AHOS, integra dati clinici e operativi attraverso un'architettura ibrida che combina le funzionalità di IBM watsonx.data e i servizi dati proprietari di ViClinic, insieme all'infrastruttura su IBM Cloud e Microsoft Azure. Questo livello unificato collega processi di pazienti, fornitori e pagatori, trasformando workflow manuali e frammentati in operazioni coordinate assistite dall'AI.
Integrando direttamente gli agenti di AI governati nei workflow clinici, ViClinic consente ai fornitori di passare più rapidamente dall'ingresso all'erogazione delle cure riducendo il carico amministrativo. Gli agenti di pre-visita migliorano la completezza dell'assunzione e la preparazione per l'autorizzazione, contribuendo ad accelerare i tempi di erogazione dell'assistenza al paziente. Durante le visite, la documentazione basata sull'AI contribuisce a ridurre il tempo dedicato all'annotazione manuale, consentendo ai medici di concentrarsi maggiormente sui pazienti.
Nei processi del ciclo delle entrate, la codifica medica basata sull'AI e la documentazione strutturata contribuiscono a ridurre gli elementi mancanti nelle richieste di rimborso, favorendo un rimborso più accurato e un minor numero di rifiuti. I primi indicatori suggeriscono miglioramenti nella riscossione delle entrate e una riduzione delle inefficienze amministrative. Soprattutto, l'AHOS di ViClinic collega i workflow di pazienti, fornitori e pagatori attraverso un contesto clinico condiviso. Questa integrazione consente un'assistenza più coordinata e consapevole del contesto, ottimizzando efficacemente l'accoglienza, la documentazione, l'autorizzazione, la fatturazione e il follow-up, migliorando in definitiva l'esperienza del paziente e supportando risultati clinici migliori. Con IBM come partner tecnologico, ViClinic continua a far evolvere la sua piattaforma per scalare queste funzionalità nei sistemi sanitari.
ViClinic è un'azienda di tecnologia sanitaria che sviluppa soluzioni di agentic AI per semplificare i workflow clinici. La piattaforma collega pazienti, fornitori e pagatori attraverso uno strato integrato di esecuzione progettato per ambienti sanitari regolamentati.
© Copyright IBM Corporation. Maggio, 2026.
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Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire i risultati generalmente attesi.