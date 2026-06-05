L'agentic AI semplifica i workflow nel settore sanitario

ViClinic ha collaborato con IBM per integrare direttamente l'agentic AI nei workflow sanitari. Utilizzando IBM watsonx Orchestrate, ViClinic ha sviluppato molteplici agenti AI che supportano fasi chiave del percorso del paziente, dall'accoglienza pre-visita alla documentazione clinica, al coordinamento delle cure, alla pre-autorizzazione, codifica, fatturazione e follow-up.

Questi agenti funzionano su foundation model gestiti da IBM watsonx.ai e sono governati da IBM watsonx.governance per supportare conformità, verificabilità e supervisione umana. Questo approccio aiuta a garantire che l'AI operi all'interno dei workflow clinici, mantenendo i medici in controllo del processo decisionale.

Per abilitare dei workflow in tempo reale e consapevoli del contesto, l'Agentic Healthcare Operating System di ViClinic, o AHOS, integra dati clinici e operativi attraverso un'architettura ibrida che combina le funzionalità di IBM watsonx.data e i servizi dati proprietari di ViClinic, insieme all'infrastruttura su IBM Cloud e Microsoft Azure. Questo livello unificato collega processi di pazienti, fornitori e pagatori, trasformando workflow manuali e frammentati in operazioni coordinate assistite dall'AI.