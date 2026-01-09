La University of Tasmania collabora con IBM per semplificare i workflow accademici e migliorare l'esperienza degli studenti
La University of Tasmania (UTAS) è riconosciuta per la sua eccellenza nell'insegnamento, nella ricerca e nell'innovazione. Con campus in varie città, UTAS favorisce una comunità collaborativa di studenti, ricercatori e partner di settore. Tuttavia, i loro processi accademici complessi rallentavano il supporto personalizzato e l'innovazione. Navigare nei materiali del corso, raccogliere documentazione di ricerca, ottenere approvazioni etiche e gestire le presentazioni amministrative sono stati dispendiosi in termini di tempo e inefficienti sia per studenti che per ricercatori, causando ritardi e ostacoli all'innovazione.
Per affrontare queste sfide, UTAS aveva bisogno di una soluzione scalabile e intelligente che potesse semplificare i workflow, accelerare il processo decisionale e liberare tempo per creatività, scoperta e collaborazione, mantenendo al contempo standard etici e garantendo un'implementazione sicura delle tecnologie AI.
UTAS ha collaborato con IBM per reimmaginare il modo in cui l'AI supporta l'apprendimento e le operazioni. Il percorso è iniziato con il progetto AI CourseMate presso la School of ICT, dove studenti e ricercatori hanno sviluppato in modo congiunto un assistente AI utilizzando lo studio AI IBM® watsonx.ai. In particolare, la soluzione IBM watsonx Orchestrate ha agito come piattaforma centrale per tutti gli agenti, permettendo a studenti e ricercatori di utilizzare strumenti low-code/no-code per semplificare l'accesso ai materiali del corso. Hanno utilizzato il toolkit IBM watsonx.governance per monitorare, tracciare e gestire tutti i modelli AI.
Ospitata sulla piattaforma IBM® Cloud, l'iniziativa ha contribuito a introdurre l'agentic AI nei sistemi universitari, permettendo a UTAS di passare dai processi manuali a soluzioni intelligenti e scalabili. Questa implementazione non solo ha messo in luce l'applicabilità dell'AI oltre l'aula, ma ha anche evidenziato l'importanza dell'AI responsabile e della distribuzione.
La collaborazione tra UTAS e IBM ha prodotto risultati importanti sia nell'apprendimento che nelle operazioni. Il prototipo di AI CourseMate ha consentito agli studenti di creare insieme agenti intelligenti che hanno semplificato l'accesso alle risorse accademiche e ridotto le attività manuali. La soluzione ha contribuito a raggiungere un'accuratezza di risposta del 90,9% e un tasso di successo delle applicazioni dell'88% attraverso l'elaborazione automatizzata degli agenti.
Ospitato su IBM Cloud, il minimum viable product (MVP) ha convalidato il potenziale delle soluzioni di agentic AI per semplificare i workflow amministrativi e fornire un supporto intelligente sia agli studenti che al personale. Questa iniziativa ha migliorato l'efficienza operativa, favorito la collaborazione tra docenti e fornito agli studenti esperienze di AI reali, dimostrando come la co-progettazione tra mondo accademico e industriale possa creare soluzioni di AI scalabili ed etiche.
La Università della Tasmania (UTAS), l'unica università dello stato, è riconosciuta a livello globale per l'eccellenza nell'insegnamento, nella ricerca e nella sostenibilità, classificata al #1 a livello mondiale per l'azione climatica. Con campus a Hobart, Launceston, Burnie e Sydney, la UTAS promuove l'innovazione e l'apprendimento pratico per risolvere le sfide globali e creare un impatto reale.
Scopri come IBM watsonx.ai può promuovere l'innovazione e l'efficienza nella tua organizzazione
© Copyright IBM Corporation 2025
IBM, il logo IBM, IBM Cloud, watsonx.ai, e watsonx.governance sono marchi di IBM Corp., registrati in molte giurisdizioni in tutto il mondo.
Gli esempi presentati sono solo illustrativi. I risultati effettivi variano in base alle configurazioni e alle condizioni del cliente e, pertanto, non è possibile fornire risultati attesi generici.