Negli Stati Uniti, lo sport universitario è un grande business. Il football e il basket universitari non costituiscono solo i campi di allenamento per la prossima generazione di stelle dell'NFL e dell'NBA: sono eventi sportivi importanti a tutti gli effetti. Secondo statistiche recenti (link esterno a ibm.com), più di 30 milioni di persone hanno assistito ad almeno un evento sportivo universitario nel 2017, e la partita del campionato di basket maschile ha attirato 23 milioni di telespettatori.

Per molti studenti-atleti, il successo a livello universitario può aprire le porte a una carriera nei campionati professionistici, ma un infortunio potrebbe infrangere il loro sogno in un secondo. Se la loro squadra ha una partita importante e il mondo sta guardando, desiderano scendere in campo, non restare in panchina. Dal punto di vista dell'università, una squadra sportiva di successo può essere un'importante fonte di prestigio e di profitto, quindi evitare gli infortuni è una priorità assoluta per ogni programma di allenamento.



Il dipartimento delle prestazioni sportive dell'università di Louisville si impegna a fornire il miglior programma possibile per le prestazioni degli atleti universitari con l'obiettivo di ridurre al minimo il rischio di infortuni, massimizzare lo sviluppo degli atleti e promuovere il successo della squadra. Il motto del programma è: "costruire atleti e preparare campioni per lo sport e per la vita", e adottando un approccio olistico alle prestazioni degli atleti, il dipartimento sta facendo proprio questo. Attraverso un programma basato sulla valutazione e sulla tecnologia indossabile, il programma per le prestazioni sportive dell'università di Louisville è diventato leader nel mondo per le prestazioni sportive universitarie.



Teena Murray, direttore del dipartimento Sport Performance dell'università di Louisville, afferma: "A Louisville volevamo rompere i vecchi schemi di pensiero. Anziché adottare un approccio tradizionale alla forza e al condizionamento, guardiamo agli atleti in modo più olistico. Non osserviamo solo il modo in cui competono e si allenano, ma anche come mangiano e dormono, e come la loro salute mentale e fisica influisce sulle loro prestazioni".

Il successo o il fallimento di questo approccio dipende da un elemento: i dati. Per aiutare gli allenatori a prendere decisioni informate su come aiutare ciascun atleta a raggiungere la condizione ottimale in tempo per il giorno della partita, è fondamentale raccogliere e analizzare il maggior numero possibile di dati pertinenti e accurati.



A tal fine, Louisville ha adottato una varietà di tecnologie per monitorare ogni aspetto delle prestazioni dei suoi atleti. Ad esempio, utilizza i dispositivi indossabili di Catapult (link esterno a ibm.com) e Polar (link esterno a ibm.com) per tracciare i movimenti dei giocatori e monitorare la loro frequenza cardiaca durante l'allenamento e nei giorni delle partite. Anche le informazioni soggettive sono importanti: i giocatori compilano sondaggi giornalieri su umore, qualità del sonno, affaticamento e livelli di stress.



Tuttavia, ottenere i dati è solo metà dell’opera: l’altra metà è trovare modi per trasformare tali dati in insight attuabili. Nel caso di Louisville, il team di Performance Analytics ha individuato sia sfide che opportunità in quest'area.



Paul Jones, Performance Analytics Coordinator presso l'Università di Louisville, commenta: “Ottenere i dati dai dispositivi indossabili e caricarli nella nostra piattaforma di gestione degli atleti era un processo manuale complesso, che richiedeva più di un'ora al giorno per squadra. I team di coaching e analytics, però, non hanno a disposizione questo tempo, perché devono affrontare ogni giorno un programma incessante di sessioni di allenamento per ogni squadra. Dovevamo trovare un modo per trasformare quel processo manuale in una pipeline di dati automatizzata”.



Aggiunge: “Abbiamo anche deciso di non limitarci a osservare le condizioni attuali dei nostri atleti: abbiamo pensato di sfruttare l'analitica predittiva per analizzare gli infortuni dei giocatori e provare a prevederli in anticipo. Se riuscissimo a trovare un modo accurato per simulare gli infortuni, sarebbe un vero e proprio punto di svolta per l’università e potenzialmente per l’intero mondo dell’atletica”.