Prima di selezionare IBM Power Systems, UMB ha eseguito una valutazione completa, esaminando diverse architetture di processore e tecnologie di virtualizzazione.

Marco Reichmuth spiega: "Sappiamo per esperienza quanto sia performante e affidabile la tecnologia IBM Power Systems. In qualità di Business Partner IBM Platinum, abbiamo un ottimo rapporto con IBM e non potevamo pensare a un partner migliore per supportare la nostra nuova impresa."



UMB sfrutta due server IBM Power S924 per una configurazione di integrazione su misura del data center per eseguire SAP HANA. I server IBM Power Systems di UMB sono completamente virtualizzati, utilizzando la tecnologia IBM PowerVM®. UMB ospita più istanze SAP all'interno di ciascun server e, con la crescita della domanda, è possibile scalare la capacità delle singole istanze senza dover acquisire e configurare nuovi server fisici. Se UMB dovesse superare l'ingombro dell'infrastruttura esistente, può aggiungere nuovi server fisici—senza impattare sulla produzione—e fornire un percorso di crescita continuo e senza limiti.

Grazie alle funzionalità di virtualizzazione avanzate integrate nella piattaforma IBM Power Systems, UMB ha implementato un cluster ad alta disponibilità su due data center separati per garantire un failover continuo dei dati e dei workload in caso di emergenza. Come ulteriore livello di protezione, i dati vengono anche rispecchiati in un bunker ad alta sicurezza nelle Alpi svizzere.

Gérard Lüchinger commenta: "IBM Power Systems è la base ideale per la nostra nuova offerta SAP HANA Cloud, in quanto offre disponibilità, flessibilità, affidabilità e prestazioni di livello enterprise in un'unica piattaforma di facile gestione. Sappiamo di poter contare sulla tecnologia IBM Power per supportare il servizio cloud SAP HANA più potente della Svizzera."

Completando l'UMB SAP HANA Cloud, UMB gestisce partizioni logiche per altre applicazioni con sistemi operativi IBM AIX® e IBM i sulla stessa infrastruttura IBM Power Systems. Consolidando i workload sulle risorse server disponibili, UMB è in grado di ottenere gli stessi vantaggi in termini di prestazioni e disponibilità per molti ambienti applicativi diversi, riducendo al contempo i tempi e gli sforzi dedicati alla manutenzione dell'infrastruttura.

Gérard Lüchinger afferma: "L'esecuzione di SAP HANA su IBM Power Systems con Linux è stata una soluzione perfetta, non solo a livello tecnico, ma anche da un punto di vista dell'organizzazione. Stimiamo che, basandoci sulle conoscenze esistenti, il nostro impegno in termini di formazione e operazioni sarà inferiore del 50% rispetto alle altre opzioni che abbiamo considerato."

Marco Reichmuth aggiunge: "Secondo la nostra esperienza quotidiana e di valutazione, la piattaforma IBM Power Systems supera le altre architetture in termini di velocità, scalabilità, disponibilità e convenienza. Abbiamo completato un ampio esercizio sul costo totale di proprietà [TCO] e abbiamo scoperto che i server IBM Power erano meno costosi del 25% da gestire su un periodo di cinque anni rispetto alle alternative, comprese le configurazioni delle apparecchiature."