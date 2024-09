TINE ha utilizzato la tecnologia IBM per molti anni, quindi il primo passo verso la modernizzazione dell'integrazione da parte del team IT era chiedere a IBM di consigliare un servizio di consulenza. IBM ha indicato a TINE il Business Partner IBM Avella, con sede in Norvegia, specializzato in integrazione, architettura e automazione. Avella ha aiutato TINE a sviluppare una nuova architettura di integrazione basata sulla piattaforma IBM Cloud Pak® for Integration, tra cui IBM API Connect®, IBM® App Connect Enterprise e IBM MQ Technology.

TINE, IBM e Avella hanno sviluppato insieme il TINE Central Integration Competency Center, un'interfaccia che i proprietari dei progetti nell'ambito aziendale di TINE possono utilizzare per richiedere nuove integrazioni di business. Questo approccio consente a TINE di dare priorità alle integrazioni più business-critical.

Le nuove richieste di integrazione vengono ora inviate alla Integration Factory di TINE, diretta da Roger Høgli, supervisore dell'integrazione presso TINE. Incanalando tutte le nuove integrazioni attraverso il centro di competenza, TINE può essere sicura che tutte seguano una metodologia specifica basata sulla tecnologia IBM Cloud Pak for Integration. Nei due anni trascorsi dall’istituzione del nuovo workflow, la Integration Factory è diventata sempre più impegnata.

“Allo stato attuale, manteniamo più di 100 integrazioni”, afferma Høgli. “È stato piuttosto complicato e abbiamo progetti in arrivo in continuazione, alcuni dei quali sono piuttosto grandi. Cerchiamo continuamente modi per migliorare le cose. Stiamo utilizzando IBM Cloud Pak in modi interessanti per semplificare la governance, in particolare utilizzando IBM API Connect, che si è dimostrato un vero vantaggio per noi.”

Spiega: “Costruiamo le integrazioni in IBM App Connect Enterprise, quindi le esponiamo a IBM API Connect, utilizzando la governance integrata in IBM API Connect per assicurarci che le persone che possiedono le applicazioni siano responsabili di garantire che l'utilizzo dell'applicazione rimanga costante.In questo modo, utilizziamo IBM API Connect come gateway sia per il riutilizzo che per proteggere il back-end dagli abusi.”