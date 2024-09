Metà della plastica presente nel mondo è stata prodotta negli ultimi 13 anni, e 8,8 milioni di tonnellate di questi materiali finiscono nel mare ogni anno. Pochi posti al mondo sono sfuggiti alla sua diffusione. I rifiuti plastici inquinano i remoti ghiacciai dell’Antartide, le splendide coste di Réunion e delle Mauritius, e persino gli insondabili fondali della Fossa delle Marianne, profonda 10.000 metri.

Un problema così pervasivo e pericoloso richiede un'attenzione immediata e globale.

Il Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) riunisce esperti marini, ambientalisti, organizzazioni non profit, accademici e citizen scientist di tutto il mondo per affrontare il tema della sostenibilità ambientale. Nel 2015 ha stabilito 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) per il pianeta, in cui l'obiettivo 14 richiede la conservazione e lo sfruttamento sostenibile degli oceani. Il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP) ha fissato l'obiettivo di ridurre significativamente l'inquinamento dei mari entro il 2025.

Sebbene nessuno contesti l'importanza di liberare le spiagge dalla plastica monouso e da altre forme di detriti, c'è un grosso problema: non si può migliorare ciò che non si può misurare. Ad oggi non esiste alcun processo in atto per fornire dati sulla quantità di inquinanti plastici sulle spiagge, e nessuno sa davvero se gli sforzi di pulizia delle spiagge in silos stiano effettivamente dando dei risultati.