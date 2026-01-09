Per affrontare le loro sfide aziendali, Social Security Scotland ha deciso di investire e ha stretto una partnership con IBM® Consulting e Nordcloud, una società IBM, per delineare e assistere nell'implementazione di una trasformazione FinOps completa. L'implementazione è iniziata con la distribuzione della piattaforma IBM® Cloudability, uno strumento finops leader che offre visibilità immediata della spesa cloud e mette in luce opportunità di ottimizzazione dei costi attuabile.

Da un lato della partnership, IBM Consulting ha lavorato a stretto contatto con la leadership ingegneristica di Social Security Scotland e il Chief Digital Officer (CDO) per valutare l'impatto finanziario dell'uso del cloud e definire una roadmap per la trasformazione. Questo lavoro di consulenza strategica è stato supportato da IBM® Cloud Platform Engineering Services e IBM® Cloud and Technology Strategy, che hanno contribuito a progettare una soluzione su misura per l'ambiente unico del settore pubblico della Social Security Scotland.

Social Security Scotland ha scelto di non implementare il servizio completamente gestito, ma Nordcloud ha definito la strategia, il modello operativo e ha supportato gli sforzi ingegneristici necessari e il cambiamento in generale. Ciò ha portato, ad esempio, alla creazione di report in grado di rivelare quali team stavano consumando risorse cloud e quanto stavano spendendo. Questo ha permesso a Social Security Scotland di garantire una corretta attribuzione dei costi e di promuovere una nuova cultura della responsabilità. Inoltre, il team di IBM Consulting ha inoltre integrato soluzioni di analisi personalizzate e ingegneria semi-automatizzata per identificare ed eliminare gli sprechi.

La sicurezza è rimasta la massima priorità durante tutta la trasformazione. IBM, Nordcloud e Social Security Scotland hanno riprogettato le applicazioni su AWS con sicurezza e conformità integrate nella progettazione. Questo includeva l'implementazione di pratiche di "compliance as code" allineate agli standard di sicurezza interni dell'agenzia, colmando le lacune in cui i controlli erano precedentemente assenti. Il team ha anche introdotto l'uso di tecnologie open-source di livello aziendale per ridurre i costi di licenza. Inoltre, hanno creato un framework FinOps su misura che combinava automazione, analisi manuale e consulenza strategica.

Il risultato è stata una strategia cloud più intelligente e trasparente che non solo ottimizzava la spesa, ma migliorava anche l'erogazione dei servizi digitali e la resilienza operativa. Social Security Scotland è ora all'avanguardia nella funzionalità FinOps del settore pubblico del Regno Unito, e rappresenta un modello per altre organizzazioni per offrire il miglior valore possibile ai contribuenti.