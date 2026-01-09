Social Security Scotland collabora con IBM e Nordcloud per guidare la reinterpretazione dei costi cloud a livello di governo
Social Security Scotland, un'agenzia esecutiva del governo scozzese, è stata progettata sin dal primo giorno per operare in ambiente cloud. Con la missione di offrire benefici in modo equo ed efficiente al popolo scozzese, la Social Security Scotland ha costruito la propria infrastruttura su Amazon Web Services (AWS), abbracciando l'agilità e la scalabilità delle tecnologie cloud-native.
Tuttavia, questa crescita così rapida ha comportato costi nascosti. Con la crescita dell'organizzazione, la spesa cloud è cresciuta senza la governance dedicata necessaria per monitorarla o ottimizzarla. In queste circostanze, Social Security Scotland si è trovata ad affrontare due sfide urgenti:
Con un programma di consegna che si avvicina alla fine e l'enfasi crescente sui vincoli di bilancio sia del governo che di quello scozzese, Social Security Scotland ha reso l'ottimizzazione dei costi, senza compromettere la distribuzione dei servizi, una priorità molto più alta, con la massimizzazione del valore per i cittadini scozzesi come obiettivo.
Per affrontare le loro sfide aziendali, Social Security Scotland ha deciso di investire e ha stretto una partnership con IBM® Consulting e Nordcloud, una società IBM, per delineare e assistere nell'implementazione di una trasformazione FinOps completa. L'implementazione è iniziata con la distribuzione della piattaforma IBM® Cloudability, uno strumento finops leader che offre visibilità immediata della spesa cloud e mette in luce opportunità di ottimizzazione dei costi attuabile.
Da un lato della partnership, IBM Consulting ha lavorato a stretto contatto con la leadership ingegneristica di Social Security Scotland e il Chief Digital Officer (CDO) per valutare l'impatto finanziario dell'uso del cloud e definire una roadmap per la trasformazione. Questo lavoro di consulenza strategica è stato supportato da IBM® Cloud Platform Engineering Services e IBM® Cloud and Technology Strategy, che hanno contribuito a progettare una soluzione su misura per l'ambiente unico del settore pubblico della Social Security Scotland.
Social Security Scotland ha scelto di non implementare il servizio completamente gestito, ma Nordcloud ha definito la strategia, il modello operativo e ha supportato gli sforzi ingegneristici necessari e il cambiamento in generale. Ciò ha portato, ad esempio, alla creazione di report in grado di rivelare quali team stavano consumando risorse cloud e quanto stavano spendendo. Questo ha permesso a Social Security Scotland di garantire una corretta attribuzione dei costi e di promuovere una nuova cultura della responsabilità. Inoltre, il team di IBM Consulting ha inoltre integrato soluzioni di analisi personalizzate e ingegneria semi-automatizzata per identificare ed eliminare gli sprechi.
La sicurezza è rimasta la massima priorità durante tutta la trasformazione. IBM, Nordcloud e Social Security Scotland hanno riprogettato le applicazioni su AWS con sicurezza e conformità integrate nella progettazione. Questo includeva l'implementazione di pratiche di "compliance as code" allineate agli standard di sicurezza interni dell'agenzia, colmando le lacune in cui i controlli erano precedentemente assenti. Il team ha anche introdotto l'uso di tecnologie open-source di livello aziendale per ridurre i costi di licenza. Inoltre, hanno creato un framework FinOps su misura che combinava automazione, analisi manuale e consulenza strategica.
Il risultato è stata una strategia cloud più intelligente e trasparente che non solo ottimizzava la spesa, ma migliorava anche l'erogazione dei servizi digitali e la resilienza operativa. Social Security Scotland è ora all'avanguardia nella funzionalità FinOps del settore pubblico del Regno Unito, e rappresenta un modello per altre organizzazioni per offrire il miglior valore possibile ai contribuenti.
I risultati della trasformazione furono immediati e d'impatto. In soli 18 mesi, la Social Security Scotland ha raggiunto gli obiettivi di ottimizzazione dei costi originariamente fissati per un periodo di tre anni. Solo nel primo anno, l'organizzazione ha registrato una riduzione del 30,4% nei costi cloud. Di conseguenza, l'agenzia è riuscita a risparmiare una quantità enorme, con il 78% di questi risparmi dovuto all'ottimizzazione dell'utilizzo.
"Non ci siamo limitati a ottimizzare i costi: abbiamo aiutato Social Security Scotland a sviluppare un modello operativo FinOps che ha garantito loro controllo, responsabilità e sostenibilità a lungo termine. L'introduzione dell'economia delle unità cloud ha fornito un benchmark per misurare il valore aziendale del cloud. Infine, raggiungere risparmi pari a tre anni in soli 18 mesi è stata una dimostrazione della potenza della sinergia tra consulenza strategica e ingegneria", affermano Olga Zagraba e Marcin Walków, consulenti FinOps di Nordcloud.
I principali risultati includono:
Social Security Scotland, fondata nel 2018, è un'agenzia esecutiva del governo scozzese. Con sede a Dundee e Glasgow, amministra 17 benefici a circa 1,8 milioni di persone in tutta la Scozia. I suoi 4.000 dipendenti operano secondo principi di dignità, equità e rispetto per sostenere i bisognosi.
