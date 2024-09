Acquisita da IBM nel marzo 2021, Nordcloud è leader europea nell'implementazione del cloud, nello sviluppo di applicazioni, nei servizi gestiti e nella formazione.

Nordcloud è esperta nell'utilizzo efficace del cloud pubblico per promuovere il successo digitale ed eseguire le operazioni IT più rapidamente, a un costo inferiore e con una maggior automazione. Dalla pianificazione della strategia alla gestione delle applicazioni, accompagniamo i nostri clienti in ogni fase del percorso di implementazione del cloud.



Per i nostri clienti, lavorare con Nordcloud è come avere una bussola: i nostri esperti cloud-native ti guidano attraverso le migliori procedure prevedendo le insidie, fornendoti il supporto tecnico essenziale e accompagnando i team nei cambiamenti culturali. Che tu abbia appena iniziato un percorso di migrazione o stia ampliando l'uso del cloud all'interno dei tuoi team e servizi, ti aiutiamo a massimizzare il valore continuo minimizzando costi e rischi.