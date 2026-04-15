Per affrontare la crescente complessità delle richieste dei visitatori e creare un inizio più fluido nel percorso degli ospiti, Serre Chevalier ha collaborato con IBM e il Business Partner Next Decision per sviluppare una soluzione di agentic AI alimentata da IBM® Watsonx Orchestrate su IBM® Cloud. Lavorando con IBM® Client Engineering, i team si sono allineati fin dall'inizio sugli obiettivi, il workflow e l'input che il sistema avrebbe dovuto coordinare. Una volta stabilita questa base, il progetto è andato avanti rapidamente: la nuova esperienza è stata pubblicata in circa due settimane e mezzo, una tempistica insolitamente rapida per una distribuzione che coinvolge più sistemi e componenti di AI.

L'implementazione stessa è stata uno sforzo collaborativo, con Next Decision che ha guidato il lavoro di costruzione e integrazione, sfruttando la sua familiarità con i sistemi e il percorso dei visitatori del resort. IBM ha lavorato insieme al team per fornire competenze di prodotto, guida all'architettura e supporto tecnico pratico, aiutando a perfezionare il modo in cui gli agenti AI ragionavano, recuperavano le informazioni e interagivano con gli ospiti.

Quando la soluzione è entrata nell'uso quotidiano, Serre Chevalier ha adottato ulteriori funzionalità all'interno del portfolio di prodotti IBM® watsonx per rafforzare l'affidabilità e la supervisione. Il resort ora utilizza IBM® watsonx.governance per offrire ai team di marketing e operazioni una visibilità più chiara attraverso dashboard migliorate e monitoraggio multi-LLM. Si affida inoltre a IBM® watsonx.ai per automatizzare le attività di raccolta dati ricorrenti, comprese le routine quotidiane di web scraping che alimentano i workflow operativi essenziali.

L'esperienza dell'AI stessa è costruita come un insieme coordinato di agenti piuttosto che come un chatbot tradizionale. Questi agenti interpretano l'intento del visitatore, accedono a informazioni rilevanti e attivano strumenti di supporto come piccole utility basate su Python per raccogliere o elaborare informazioni in tempo reale. Questo design basato sugli agenti consente al sistema di guidare i visitatori nella selezione degli skipass, nella pianificazione del viaggio e nelle domande pratiche con maggiore chiarezza e profondità.

Integrata direttamente nel sito web di Serre Chevalier, l'esperienza incontra i visitatori in un momento naturale del loro percorso di pianificazione e offre un supporto intuitivo senza dover cambiare canale o cercare informazioni.