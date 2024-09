Se si fa una riflessione più approfondita, ci si rende conto di quanto questo risultato sia straordinario, considerando che la Groenlandia ha le dimensioni di Francia, Spagna, Germania e Italia messe insieme, ma con una popolazione di soli 56.000 abitanti. Inoltre, l’85% del paese è coperto dai ghiacci, per cui solo il 15% del territorio è abitabile, e in genere il clima è molto freddo.

Nukissiorfiit presenta solo due luoghi interconnessi in Groenlandia che condividono la stesse rete elettrica. Le restanti 68 località dispongono di reti autonome e lo stesso vale per la produzione di acqua e il riscaldamento. Ciò significa che per ogni luogo popolato, la società deve disporre di un'installazione autonoma con più livelli di ridondanza e capacità di backup. Nukissiorfiit deve inoltre disporre di persone dislocate in tutto il Paese che possano intervenire in tempi brevi, perché le conseguenze di una mancanza di acqua o di energia possono essere molto gravi.

Per raggiungere il suo obiettivo di libertà dai combustibili fossili pari al 100%, per rispondere meglio alle esigenze dei suoi clienti e per continuare a costruire nuove centrali idroelettriche, l'azienda deve poter disporre di un quadro finanziario e di proiezioni accurati. Gli investimenti in nuovi impianti e nella manutenzione degli impianti esistenti richiedono una pianificazione anticipata. In precedenza, l’azienda poteva fare proiezioni di budget solo una volta all’anno e tali proiezioni potevano risultare estremamente imprecise nel momento in cui il progetto doveva procedere.

Claus Andersen-Aagaard, Chief Financial Officer (CFO) e Acting Chief Executive Officer (CEO) di Nukissiorfiit, spiega: “Il sistema in cui lavoravamo era molto rigido e non ci permetteva di pianificare con la flessibilità che volevamo. Avevamo bisogno di certezze sull'evoluzione della nostra situazione finanziaria e di una pianificazione continua e flessibile per adattarci all'ambiente di lavoro in cui eravamo.”

Prosegue: “La nostra organizzazione contava 70 persone che ogni ottobre dovevano impegnarsi molto per produrre un budget. Giunti al mese di maggio, però, a volte capitava che dovessimo rivedere il budget per il resto dell’anno a causa di cambiamenti significativi nelle ipotesi. Ciò richiedeva un notevole numero di ore e molto impegno. Nella realtà dei fatti, la nostra attività si sviluppava molto più velocemente di quanto il nostro budget potesse assorbire se fatto una o due volte l’anno.”