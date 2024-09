NITORI Co., Ltd. è una delle principali aziende giapponesi nel settore dell'arredamento domestico, e si differenzia dalla concorrenza grazie al suo originale modello produttivo e distributivo. La società ha recentemente raggiunto il suo 31° anno consecutivo di crescita sia in termini di ricavi che di utili. I clienti possono selezionare e acquistare un'ampia gamma di prodotti per l'arredamento e la decorazione della casa nei 523 punti vendita dell'azienda, 56 dei quali ubicati a Taiwan, in Cina e negli Stati Uniti, e tramite il negozio online Nitori-Net.



Nitori continua a migliorare i propri sistemi di distribuzione e la propria infrastruttura IT per spedire i prodotti in modo efficiente e veloce ai negozi e ai clienti in tutto il Giappone, e per ridurre i costi di magazzino. Ad esempio, a partire dall'implementazione del primo magazzino multilivello automatizzato del settore nel 1980, Nitori ha sviluppato dei sistemi peculiari per il controllo del magazzino e per garantire un'offerta stabile di prodotti. Oggi Nitori organizza il trasporto dei prodotti dalle fabbriche e dai centri di distribuzione all'estero, assegna i servizi di trasporto container verso il Giappone tramite gare d'appalto, organizza il trasporto dai depositi di container ai centri di distribuzione giapponesi e quindi consegna i prodotti ai punti vendita e ai clienti. Tutti i sistemi usati per gestire queste fasi sono stati sviluppati direttamente dall'azienda.



Dietro le quinte, Nitori deve coordinare una serie complessa di operazioni internazionali di progettazione, produzione e logistica. Ad esempio, un negozio Nitori potrebbe dover confermare che un dato articolo può essere consegnato dalla sua fabbrica in Vietnam a uno dei magazzini di Tokyo, e questo esige la perfetta coordinazione di dozzine di processi nazionali e internazionali tra più società controllate e aziende partner. Se gli addetti in negozio non sono in grado di fissare una data di consegna in pochi minuti, Nitori potrebbe perdere un'opportunità di vendita.



Per più di un decennio, Nitori si è affidata ad applicazioni sviluppate internamente che girano su Oracle Database su IBM AIX e IBM Power Systems, per assicurare che i processi funzionino in modo fluido, accurato e affidabile. Tuttavia, quando le prospettive di crescita sono aumentate è apparso chiaro il bisogno di maggiori prestazioni e capacità.



Toshinori Arai di NITORI Co., Ltd., commenta: “Nitori prevede di dotarsi di una rete di 1.000 punti vendita entro il 2022, ampliando ulteriormente le attività soprattutto in Cina e negli Stati Uniti. La nostra aspettativa è aumentare il nostro fatturato di altri 10 miliardi di dollari. La più grande sfida strategica che ci troviamo ad affrontare è come aprire altri punti vendita all'estero che si adattino bene alle esigenze dei mercati locali. C'è un aspetto che però vale ovunque nel mondo, ovvero la necessità di offrire alla cliente un servizio veloce e affidabile, capace di fidelizzare i clienti al marchio Nitori".



L'hardware in dotazione all'azienda era vecchio di cinque anni, e benché avesse servito adeguatamente Nitori, l'espansione del business durante quel periodo aveva portato i server al limite delle capacità. Poiché il tradizionale picco delle vendite primaverili si approssimava rapidamente, Nitori doveva effettuare l'upgrade dei sistemi in tempi molto stretti.