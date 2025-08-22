Questa sofisticata configurazione ha alterato radicalmente le dinamiche operative di NHC. L'azienda è un innovatore in Arabia Saudita, dove è passata interamente a un'applicazione basata su container. Questo cambiamento ha consentito a NHC di utilizzare al meglio l'automazione DevOps, riducendo così gli interventi manuali nel processo di sviluppo e implementazione.

"Mentre NHC intraprende il suo viaggio di trasformazione digitale, con l'obiettivo di fornire operazioni immobiliari integrate e intelligenti e trarre beneficio dai dati, al fine di creare un'esperienza digitale distintiva nel settore dei beni immobili, l'integrazione è stata l'elemento chiave che ha contribuito alla trasformazione digitale. Il case study qui presentato ci consentirà di espandere e sviluppare prodotti digitali innovativi che offrono un'esperienza del cliente eccezionale e supportano il processo decisionale basato sui dati". Essam A. Alhogbani, Information Technology General Manager, NHC

Il successo dell'implementazione ha portato a un sostanziale miglioramento del time to market di NHC, con una riduzione del 40% del tempo necessario per sviluppare e lanciare nuovi servizi. Questo miglioramento, abbinato alla distribuzione di oltre 700 servizi sulla nuova piattaforma, ha notevolmente aumentato la capacità di servizio di NHC. Le notevoli prestazioni della piattaforma sono dimostrate dalla sua capacità di gestire una media di 2 milioni di richieste al giorno, con picchi che arrivano a 4 milioni di richieste al giorno. Inoltre, il tempo medio di risposta per le chiamate API è stato ridotto del 23%, migliorando così l'esperienza utente per i consumatori di servizi interni ed esterni.