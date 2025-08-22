NHC utilizza la trasformazione digitale con moderne soluzioni basate su container
NHC ha intrapreso un percorso per implementare una soluzione di integrazione delle applicazioni all'avanguardia basata sulle tecnologie più moderne. Per realizzare questa visione, necessitava di un nuovo ambiente, in grado di supportare un'architettura solida e scalabile per esporre e utilizzare le application programming interface (API). NHC aveva l'opportunità commerciale di automatizzare i workflow affinché i team potessero scalare le operazioni e soddisfare le crescenti richieste dei clienti, oltre ad aumentare i volumi delle transazioni. Per far fronte a queste opportunità, doveva implementare un ambiente solido e scalabile che garantisse una trasformazione digitale ottimale. Il desiderio era quello di consolidare la posizione di NHC quale leader nei beni immobili, creando comunità urbane intelligenti e vivaci in grado di ridefinire la vita cittadina e migliorare la qualità della vita.
Per ottenere un API gateway così robusto in breve tempo, NHC ha collaborato con Eastern Light Technologies (ELT), un IBM Gold Partner, per migliorare la sua infrastruttura tecnologica. NHC ha implementato la soluzione utilizzando IBM® Cloud Pak for Integration (CP4I), basato sulla piattaforma Red Hat® OpenShift, per modernizzare i sistemi IT. Questo passaggio a un approccio basato su container ha reso i sistemi di NHC più flessibili, affidabili e sicuri.
Le caratteristiche principali di CP4I includono:
Standardizzando le integrazioni in tutta l'azienda, NHC ha ottenuto un controllo migliore, consentendo ai diversi reparti di operare in modo indipendente all'interno di confini protetti. Inoltre, l'adozione di best practice come la continuous integration continuous delivery (CICD), ha accelerato in modo significativo le tempistiche dei progetti e ha ridotto gli errori.
Questi miglioramenti dimostrano l'impegno di NHC a offrire operazioni immobiliari integrate e intelligenti e la sua capacità di trarre beneficio dai dati per creare un'esperienza digitale distintiva nello sviluppo dei beni immobili.
Questa sofisticata configurazione ha alterato radicalmente le dinamiche operative di NHC. L'azienda è un innovatore in Arabia Saudita, dove è passata interamente a un'applicazione basata su container. Questo cambiamento ha consentito a NHC di utilizzare al meglio l'automazione DevOps, riducendo così gli interventi manuali nel processo di sviluppo e implementazione.
"Mentre NHC intraprende il suo viaggio di trasformazione digitale, con l'obiettivo di fornire operazioni immobiliari integrate e intelligenti e trarre beneficio dai dati, al fine di creare un'esperienza digitale distintiva nel settore dei beni immobili, l'integrazione è stata l'elemento chiave che ha contribuito alla trasformazione digitale. Il case study qui presentato ci consentirà di espandere e sviluppare prodotti digitali innovativi che offrono un'esperienza del cliente eccezionale e supportano il processo decisionale basato sui dati". Essam A. Alhogbani, Information Technology General Manager, NHC
Il successo dell'implementazione ha portato a un sostanziale miglioramento del time to market di NHC, con una riduzione del 40% del tempo necessario per sviluppare e lanciare nuovi servizi. Questo miglioramento, abbinato alla distribuzione di oltre 700 servizi sulla nuova piattaforma, ha notevolmente aumentato la capacità di servizio di NHC. Le notevoli prestazioni della piattaforma sono dimostrate dalla sua capacità di gestire una media di 2 milioni di richieste al giorno, con picchi che arrivano a 4 milioni di richieste al giorno. Inoltre, il tempo medio di risposta per le chiamate API è stato ridotto del 23%, migliorando così l'esperienza utente per i consumatori di servizi interni ed esterni.
Dal 2017, NHC crea comunità vivaci e costruisce spazi bellissimi che ridefiniscono il modo in cui le persone vivono.
Gli ambiziosi progetti dell'azienda consentono di accedere a tutto ciò di cui le persone necessitano, più vicino a casa, con comfort moderni, quartieri più accoglienti e spazi verdi per arricchire la vita quotidiana.
NHC sta gettando le basi giuste per infrastrutture, servizi e trasporti di alta qualità al fine di creare luoghi che porteranno prosperità per gli anni a venire. È un luogo in cui le persone possono investire nella propria casa, investire nel proprio futuro e vivere una vita migliore.
