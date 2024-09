Oggi, gli analisti SOC di Netox gestiscono la sicurezza informatica di circa 200 clienti. Utilizzano funzioni QRadar come il motore di rilevamento delle anomalie personalizzabile, il monitoraggio del traffico di rete e l'analitica basata sull'intelligenza artificiale per aiutare a identificare e risolvere le minacce che i loro clienti devono affrontare.

Particolarmente utili sono il motore delle regole personalizzato e l'analitica di comportamento utente di QRadar per il rilevamento automatico delle anomalie. Utilizzando le viste Log Activity e Network Activity, gli analisti analizzano le minacce effettuando ricerche nei dati degli eventi correlati, mentre la funzione di report automatizzata crea metriche e visualizzazioni che forniscono informazioni complete sulle implementazioni on-premises e cloud.

"QRadar consente ai nostri analisti di visualizzare le minacce in tutti gli ambienti dei nostri clienti da un'unica vista", afferma Harju. "E, grazie alle sue dashboard personalizzabili, possiamo vedere a colpo d'occhio le prestazioni del sistema, i pattern insoliti e altre anomalie".

Sorprendentemente, i clienti non sono costretti a pagare di più per queste funzionalità. "Anche se QRadar è conosciuta come la soluzione SIEM best-of-breed, non c'è alcun sovrapprezzo: i prezzi dei nostri servizi sono in linea con la concorrenza", afferma Harju. "Perché non scegliere il meglio, invece di una soluzione di fascia bassa e dover eseguire l'upgrade in un secondo momento?".