MIKOPTIK, fornitore leader di sistemi avanzati di elaborazione micro-nano, aveva bisogno di semplificare i processi di ricerca e sviluppo. L'azienda produce una vasta gamma di componenti elettronici complessi, che vanno dai circuiti elettronici di fascia alta ai sistemi micro-elettromeccanici fino all'energia solare e ai dispositivi micro-nano e altro ancora. Le attività di ricerca e sviluppo richieste su tali linee di prodotti sono altrettanto complesse e sfaccettate.

All'epoca, un'area dell'attività di ricerca e sviluppo dell'azienda, ovvero l'esplorazione dell'information intelligence relativa ai prodotti, della progettazione tecnica e della progettazione ingegneristica, richiedeva un uso particolarmente intensivo di risorse e comportava problemi di produttività. La complessità insita nella progettazione del prodotto, nell'ottimizzazione ingegneristica e nella pianificazione della roadmap esacerbava questi problemi, mentre le applicazioni isolate di ricerca e sviluppo rendevano difficile la collaborazione tra i team di ingegneria e produzione.

Inoltre, la gestione delle conoscenze nell'ambito dell'ingegneria e della progettazione dei prodotti era affidata in larga misura a pochi ingegneri chiave, e ciò causava un rischio significativo per l'accesso continuo alle competenze tecniche di base. Superare queste sfide è stato fondamentale per la capacità dell'azienda di migliorare l'efficienza e la sostenibilità delle sue operazioni.

L'emergere dell'AI generativa ha fatto ben sperare MIKOPTIK. L'organizzazione cercava da tempo un'azienda con un ricco bagaglio tecnologico, una profonda esperienza nella gestione aziendale e una prospettiva internazionale in grado di offrire supporto per la costruzione di una struttura organizzativa multinazionale. Continuando con la ricerca, MIKOPTIK si è imbattuta in IBM tramite XPower, un fornitore leader di soluzioni di sistemi integrati intelligenti e digitali in Cina.