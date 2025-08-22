Lufthansa Group, in collaborazione con IBM® Consulting, ha trasformato la gestione delle operazioni di terra consolidando più applicazioni in un'unica soluzione basata sul web chiamata Turnaround Companion (TAC), che aiuta a risolvere le inefficienze e i costi elevati associati alla gestione di strumenti separati.

L'esperienza di IBM nelle soluzioni cloud e nello sviluppo di applicazioni è stata fondamentale per questa trasformazione. L'implementazione della soluzione ha comportato una stretta collaborazione tra diversi team e l'uso di strumenti all'interno di IBM Consulting:

Il team IBM® iX ha gestito i workshop di design thinking per sviluppare TAC, dando vita a un'interfaccia utente e un'esperienza utente intuitive che soddisfano le esigenze di vari ruoli all'interno delle operazioni di terra di Lufthansa Group.

Il team IBM® Application Modernization ha guidato la riprogettazione dell'architettura dei sistemi legacy di Lufthansa Group, migrando senza interruzioni più applicazioni autonome su una piattaforma unificata cloud-native. Questa iniziativa di modernizzazione garantisce scalabilità, prestazioni e manutenzione a lungo termine per la soluzione TAC.

I team di IBM Product Design and Engineering Services hanno lavorato in stretta collaborazione con Lufthansa Group, migliorando continuamente la piattaforma TAC. Il loro approccio integrato allo sviluppo e al supporto della piattaforma ha consentito una rapida iterazione, l'allineamento alle esigenze aziendali in evoluzione e una progettazione orientata all'utente, che favorisce l'adozione e il valore nel lungo periodo.

Il team di IBM Garage ha portato a termine lo sviluppo e la manutenzione continua del TAC, enfatizzando la continua modernizzazione delle applicazioni e fornendo costantemente una guida strategica al cliente sull'architettura cloud e sulla strategia tecnologica.

La nuova piattaforma basata sul web fornisce una chiara visualizzazione di tutti i dati pertinenti, rendendo più rapidi il coordinamento e le comunicazioni tra il personale aeroportuale e quello delle compagnie aeree. L'inclusione di funzionalità di comunicazione basate su chat, supportate da un motore di messaggistica interno LG, così come le notifiche intelligenti, assicurano che nessuna informazione cruciale venga persa.

La piattaforma TAC, basata su moderne tecnologie web e in hosting su Microsoft® Azure Cloud, è accessibile dai principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android, ampliando così la base di utenti e riducendo i costi di licenza. La struttura modulare della piattaforma consente inoltre l'adattamento flessibile ai nuovi requisiti e l'espansione, per includere destinatari e applicazioni aggiuntivi, il che la rende uno strumento versatile per le esigenze future di Lufthansa Group.

Il successo dell'implementazione della soluzione TAC ha consentito a Lufthansa Group di tracciare l'intero processo di turnaround e tutte le interazioni tra le parti coinvolte in un unico stack consolidato. Ciò ha portato a una maggiore efficienza, a una riduzione dei ritardi e a una maggiore soddisfazione dei clienti. La compagnia aerea prevede di continuare a spostare le funzionalità da altre applicazioni a TAC, introducendo anche nuove funzionalità che offrano valore aggiunto agli utenti e ottimizzino ulteriormente le operazioni di terra.