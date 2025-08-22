Lufthansa Group unisce e migliora più applicazioni operative in un'unica piattaforma basata sul web con IBM Consulting
Lufthansa Group, leader globale nel settore dell'aviazione, aveva fatto passi da gigante nell'ottimizzazione delle operazioni di terra attraverso una suite di più applicazioni per dispositivi mobili.
Nonostante il funzionamento ottimale delle applicazioni, la loro natura frammentata ne limitava la portabilità, generava inefficienze, aumentava i costi e impediva il coordinamento tra il personale dell'aeroporto e della compagnia aerea. Inoltre, l'aumento delle spese di licenza per la principale piattaforma di comunicazione, che era sostanzialmente obsoleta e costosa, ha esacerbato queste pressioni finanziarie.
Poiché l'obiettivo strategico più ampio di Lufthansa Group si spostava verso la modernizzazione dei sistemi di comunicazione, la compagnia aerea necessitava di una soluzione unificata in grado di integrare tutte le funzionalità in un'unica applicazione basata sul web, accessibile su vari tipi di dispositivi. In uno scenario ad alto rischio in cui i ritardi dei voli e le inefficienze nelle operazioni di terra potevano portare a perdite finanziarie significative e influire sulla soddisfazione dei clienti, era necessaria un'azione decisiva. Questa mossa strategica mirava a ridurre i costi operativi, migliorare l'esperienza degli utenti e garantire una comunicazione senza interruzioni tra personale di terra, piloti e team operativi.
Lufthansa Group, in collaborazione con IBM® Consulting, ha trasformato la gestione delle operazioni di terra consolidando più applicazioni in un'unica soluzione basata sul web chiamata Turnaround Companion (TAC), che aiuta a risolvere le inefficienze e i costi elevati associati alla gestione di strumenti separati.
L'esperienza di IBM nelle soluzioni cloud e nello sviluppo di applicazioni è stata fondamentale per questa trasformazione. L'implementazione della soluzione ha comportato una stretta collaborazione tra diversi team e l'uso di strumenti all'interno di IBM Consulting:
La nuova piattaforma basata sul web fornisce una chiara visualizzazione di tutti i dati pertinenti, rendendo più rapidi il coordinamento e le comunicazioni tra il personale aeroportuale e quello delle compagnie aeree. L'inclusione di funzionalità di comunicazione basate su chat, supportate da un motore di messaggistica interno LG, così come le notifiche intelligenti, assicurano che nessuna informazione cruciale venga persa.
La piattaforma TAC, basata su moderne tecnologie web e in hosting su Microsoft® Azure Cloud, è accessibile dai principali sistemi operativi, inclusi iOS e Android, ampliando così la base di utenti e riducendo i costi di licenza. La struttura modulare della piattaforma consente inoltre l'adattamento flessibile ai nuovi requisiti e l'espansione, per includere destinatari e applicazioni aggiuntivi, il che la rende uno strumento versatile per le esigenze future di Lufthansa Group.
Il successo dell'implementazione della soluzione TAC ha consentito a Lufthansa Group di tracciare l'intero processo di turnaround e tutte le interazioni tra le parti coinvolte in un unico stack consolidato. Ciò ha portato a una maggiore efficienza, a una riduzione dei ritardi e a una maggiore soddisfazione dei clienti. La compagnia aerea prevede di continuare a spostare le funzionalità da altre applicazioni a TAC, introducendo anche nuove funzionalità che offrano valore aggiunto agli utenti e ottimizzino ulteriormente le operazioni di terra.
Lufthansa Group ha registrato un miglioramento significativo nell'efficienza delle operazioni di terra. La piattaforma TAC unificata ha consentito il monitoraggio in tempo reale del processo di turnaround degli aeromobili, consolidando tutti i dati e le comunicazioni in un unico stack di soluzioni.
Questa ottimizzazione ha portato a una serie di risultati:
Vale anche la pena notare che le nuove versioni di TAC hanno un tempo di inattività di appena un paio di minuti, rispetto ai quasi 45 minuti delle applicazioni mobile legacy. Nonostante questi importanti progressi, il team responsabile del progetto punta comunque a non avere alcun tempo di inattività nelle versioni future.
Nell'ambito della partnership in corso, IBM continua a supportare Lufthansa Group nel trasferimento di ulteriori funzionalità sulla piattaforma TAC, semplificando ulteriormente le operazioni della compagnia aerea. Il team di IBM continua a lavorare su nuovi strumenti per la piattaforma e sta studiando l'implementazione dell'AI generativa. Il successo dell'implementazione di TAC ha stabilito un nuovo standard per la gestione efficiente dei voli, promuovendo la standardizzazione sostenibile nelle operazioni degli aeromobili e garantendo un'esperienza di viaggio superiore sia per i dipendenti che per i passeggeri.
