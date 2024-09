Nella sicurezza informatica, le regole del gioco cambiano continuamente. Gli aggressori inventano nuovi modi per identificare e sfruttare le vulnerabilità negli ambienti IT dei loro obiettivi e per coprire le loro tracce una volta ottenuto l'accesso. In risposta, sempre più aziende stanno sfruttando i servizi SOC (Security Operations Center) per mitigare i rischi.

“Misure efficaci di cybersecurity spesso richiedono un elevato consumo di risorse”, spiega Jääskeläinen. “Quindi è logico che le aziende scelgano di esternalizzare questa parte della loro strategia tecnologica. Il nostro SOC si occupa del monitoraggio 24 ore su 24, 7 giorni su 7, in modo che i nostri clienti possano concentrarsi sul proprio core business, con la tranquillità di sapere che i loro sistemi e la loro affidabilità operativa critica sono ben protetti”.

Per essere in grado di affrontare la sfida di un panorama di minacce in continua evoluzione, Insta aggiorna costantemente le proprie competenze in materia di cybersecurity. Uno studio recente ha dimostrato che il tempo impiegato dai criminali per eseguire un attacco è diminuito del 94% negli ultimi anni. Di conseguenza, gli specialisti avvertono una pressione sempre maggiore di fronte alla necessità di identificare e rispondere rapidamente alle minacce.

Jääskeläinen commenta: “Per il nostro SOC, il tempo è fondamentale. Eppure, i dati che dobbiamo analizzare per scoprire le violazioni crescono sempre più esponenzialmente. Per essere sempre un passo avanti rispetto ai criminali informatici, desideravamo sfruttare le più recenti tecnologie di sicurezza per aiutare i nostri specialisti qualificati a ottimizzare l'uso del tempo. Stavamo cercando la giusta soluzione tecnologica”.