Linus Robertsson, fondatore e CEO di Turnr, spiega: "I resi nell'e-commerce sono stati a lungo un problema per i rivenditori di moda e per chi promuove uno shopping sostenibile. La maggior parte delle persone restituisce un articolo perché è della taglia sbagliata e poi non si preoccupa di effettuare un nuovo ordine per la taglia corretta. Ciò significa che il reso si conclude con un rimborso, con una conseguente perdita sia per il negozio che per il cliente. Ci siamo resi conto che, incentivando gli acquirenti a cambiare piuttosto che a restituire, potevamo invertire questa tendenza".

Allo stesso tempo, Turnr ha visto l’opportunità di trarre vantaggio dal modello stabilito dal mercato dell’usato customer-to-customer (C2C) per consentire resi più sostenibili. Robertsson elabora: "Anche se stai acquistando un maglione in un negozio, è probabile che qualcuno l'abbia provato prima di te. Quindi, perché non reindirizzare i resi direttamente ai nuovi acquirenti anziché inviarli a migliaia di chilometri da e verso i magazzini per essere reimballati?"

La visione di Turnr, che consisteva in una nuova piattaforma per i resi dell'e-commerce di moda, stava rapidamente prendendo forma, ma questa startup innovativa aveva bisogno di aiuto per darle vita. Per offrire esperienze eccezionali ai clienti e ottenere insight sugli acquisti che sarebbero stati essenziali per il successo del progetto, la startup aveva bisogno della giusta base tecnologica.

"Man mano che approfondivamo il funzionamento di Turnr, abbiamo individuato nuove opportunità per fornire valore sia agli acquirenti che ai rivenditori", spiega Robertsson. "Ad esempio, abbiamo sviluppato l'idea di uno "sconto inverso", grazie al quale gli acquirenti avrebbero potuto ottenere un valore maggiore dell'acquisto originale optando per un buono acquisto anziché che per un rimborso in contanti. Il nostro obiettivo era estrarre insight sul comportamento dei consumatori per i rivenditori e automatizzare le spedizioni internazionali. Tutto ciò avrebbe richiesto una tecnologia alla base disponibile 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e in grado di scalare a livello globale. Come startup, è stata una sfida ardua ma entusiasmante".