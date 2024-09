Tale gestione responsabile, tuttavia, è più facile a dirsi che a farsi. E Christina Montgomery, Chief Privacy and Trust Officer di IBM, è fermamente convinta che l'AI sia una risorsa positiva per il cambiamento.

"In IBM abbiamo creato un AI Ethics Board che attualmente co-presiedo per fronteggiare questa sfida," osserva Montgomery. "Abbiamo articolato dei principi che riguardano l'AI, perché sia trasparente e spiegabile. Deve essere rispettosa della privacy, sicura, inclusiva ed equa. Sebbene il Consiglio di amministrazione abbia contribuito a far entrare questi principi nella nostra cultura, dobbiamo agire concretamente per assicurarci di essere responsabili come azienda."

Fortunatamente, IBM aveva già gestito un afflusso di normative di tale entità.

"La nostra conformità al GDPR [General Data Protection Regulation] è probabilmente l'esempio più calzante di ciò che abbiamo dovuto affrontare per l'AI", aggiunge Lee Cox, Vice President of Integrated Governance, Services, and Research all'interno dell'IBM Office of Privacy and Responsible Technology. "Prima di allora, il modo in cui gestivamo le sfide di conformità legate alla protezione dei dati era più locale: molti dei nostri programmi erano regionalizzati. Il lavoro veniva portato a termine, ma avremmo impegnarci a fondo per adattare il sistema alle nuove esigenze".

Prosegue: "Ma con il GDPR e altre normative sulla privacy, dovevamo iniziare a coordinarci a livello globale. Dovevamo adattarci rapidamente perché dovevamo affrontare più standard, più obblighi, più difficoltà, maggiore sensibilità alla domanda "Cosa succede ai miei dati e come vengono utilizzati?"

Per gestire questa supervisione a livello globale, IBM ha creato un sistema di gestione della privacy e dell'AI (PIMS) a livello aziendale. E sulla base dei suoi successi, Montgomery e il suo team hanno ritenuto che IBM potesse potenziare questo strumento per documentare e monitorare meglio la conformità anche nelle operazioni di AI.

Come nel caso della privacy, negli ultimi anni l'AI è stata oggetto di una valanga di nuove normative, sia a livello nazionale sia locale. Allo stesso modo, diverse alleanze e associazioni globali hanno anche sviluppato delle linee guida per garantire un comportamento etico e responsabile dell'AI. Ma soddisfare questo crescente elenco di aspettative può essere difficile da raggiungere su larga scala.

"Siamo una grande azienda", aggiunge Montgomery. “Operiamo in oltre 170 paesi in tutto il mondo. Siamo costituiti da oltre 400 entità giuridiche distinte che intrattengono rapporti commerciali con 13.000 fornitori e 150.000 partner. Con dimensioni simili, può essere difficile dal punto di vista della governance mettere d'accordo tutti i nostri dipendenti, che sono oltre 250.000".