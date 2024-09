In collaborazione con IBM e l'IBM Business Partner Managerit (link esterno a ibm.com) Huhtamaki ha distribuito dei workload dal suo data center di Hong Kong al data center IBM® Cloud di Singapore: uno degli oltre 46 data center IBM Cloud in nove regioni globali. Le soluzioni IBM® Hybrid Cloud sono progettate per offrire accesso locale, bassa latenza e sicurezza certificata per rendere le applicazioni e i database altamente disponibili, tolleranti ai guasti e scalabili.

Il Global Cloud Acceleration Team di IBM ha progettato per Huhtamaki un'architettura che comprendeva IBM Cloud Bare Metal Servers e IBM Cloud for VMware Solutions per garantire la flessibilità e la scalabilità dei workload. La soluzione comprendeva anche IBM Cloud Object Storage per lo storage flessibile e scalabile di dati non strutturati e IBM Gateway Appliances per fornire un maggiore controllo sul traffico di rete e prestazioni accelerate. "Un grande vantaggio di lavorare con IBM è che le loro operazioni cloud sono semplici da adattare", afferma Kemppi. "Sono felice di come hanno fatto sì che l'architettura fosse adatta al nostro scopo".

Huhtamaki è stata anche in grado di spostare le licenze VMware esistenti su IBM Cloud in modo da non dover sostenere costi di licenza aggiuntivi dopo la migrazione. "Volevamo anche continuare a utilizzare le nostre licenze Microsoft esistenti", afferma Kemppi. "Con IBM Cloud, è possibile utilizzare le licenze Microsoft nello stesso modo in cui le si utilizza on-premise. BYOL [bring your own license] è una parte importante della nostra iniziativa".



Sebbene Huhtamaki abbia avviato il suo progetto di Cloudification passando a IBM Cloud a Singapore, era già in atto un piano per effettuare una migrazione simile in Europa spostando il suo data center in Finlandia al data center IBM Cloud a Francoforte. "Uno dei grandi vantaggi di collegare IBM Cloud a Singapore con IBM Cloud a Francoforte è che la connettività è gratuita con IBM", afferma Kemppi. “Con altri provider di cloud, i costi di connettività possono essere molto elevati”.

Huhtamaki intende utilizzare i data center IBM Cloud a Singapore e Francoforte come siti per il disaster recovery reciproco e di combinare la gestione dei siti per ottimizzare i workload. "Non voglio sminuire il fatto che siamo riusciti a costruire il nostro gateway di rete su IBM Cloud", afferma Kemppi. "Con Singapore e Francoforte insieme, otteniamo il pieno controllo dell'instradamento del traffico tra le due sedi IBM verso la rete Huhtamaki. Il modo in cui gestiamo la rete ci offre grandi vantaggi in termini di controllo rispetto ad altri provider di cloud".

“C’è stata una buona fiducia e comunicazione tra tutte le parti coinvolte. IBM ci ha ascoltato e noi abbiamo imparato da loro", afferma Kemppi. "Abbiamo preso le idee migliori per configurare l'architettura e ritengo che abbiamo davvero lavorato insieme per questa soluzione cloud".