Per abilitare il suo nuovo modello di business omnicanale e orientato ai clienti, il Gruppo Chantelle aveva bisogno di una nuova piattaforma tecnologica in grado di supportare interazioni più rapide ed efficienti a ogni livello, dalla supply chain al servizio clienti. L'azienda ha deciso di adottare il database SAP HANA sia per l'ambiente SAP ERP esistente che per supportare le future applicazioni SAP S/4HANA. L’azienda ha incaricato il suo fornitore tecnologico di lunga data, il Business Partner IBM Novahé, di individuare una nuova piattaforma ibrida che le consentisse di eseguire fianco a fianco, sulla stessa infrastruttura, sia gli elementi esistenti che quelli più recenti.

"Abbiamo delineato ciò che volevamo ottenere in termini commerciali e Novahé ha creato una soluzione tecnica che soddisfaceva le nostre precise esigenze e allo stesso costo della nostra piattaforma precedente", afferma André Wei. "Scegliendo IBM Power Systems, abbiamo acquisito la possibilità di eseguire sulla stessa piattaforma sia IBM i che Linux. Abbiamo inoltre evitato i costi e i rischi significativi legati alla sostituzione del nostro ambiente ERP SAP esistente e ben adattato. In più, grazie a IBM Power Systems, possiamo scegliere la piattaforma migliore per qualsiasi soluzione selezionata in base alle esigenze aziendali piuttosto che ai vincoli tecnologici".

Jean-François Fine, Presales Engineer di Novahé, afferma: "Grazie alla nostra lunga esperienza con la piattaforma IBM Power, sapevamo che l'ultima generazione di sistemi IBM avrebbe dato al Gruppo Chantelle tutte le funzionalità tecnologiche di cui aveva bisogno oggi e per il futuro".

François Delbrel, Client Director di Novahé, aggiunge: "La combinazione della tecnologia IBM e della nostra esperienza nella progettazione e fornitura di soluzioni aziendali ci consente di offrire ai nostri clienti un grande valore continuo".

La proposta di Novahé prevedeva l'implementazione di due server IBM Power Systems S914 con sistema operativo IBM i per il panorama di produzione, uno dedicato all'istanza centrale SAP e uno a SAP Retail. Il Gruppo Chantelle ha inoltre implementato un server IBM Power Systems S922 che eseguirà SAP HANA su SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (link esterno a ibm.com), pronto a presentare la soluzione SAP S/4HANA for Fashion and Vertical Business. Questi server sono dotati di processori IBM POWER9, che offrono un maggior numero di core e prestazioni per core superiori del 26% per SAP rispetto ai precedenti processori del Gruppo Chantelle, mentre il server IBM Power Systems S922 dispone di ben 2 TB di memoria per supportare il database HANA in-memory.

I server IBM sono integrati da un ambiente di storage flash NVMe end-to-end sui server di storage IBM FlashSystem. Certificato da SAP per l'utilizzo con SAP HANA, lo storage IBM FlashSystem accelera le prestazioni delle applicazioni e migliora la produttività aziendale, mentre la compressione dei dati al volo fornisce una maggiore capacità con lo stesso ingombro.

"Il nostro rapporto con Novahé si basa sulla fiducia e facciamo massimo affidamento sulla loro conoscenza dell'architettura IBM Power Systems", afferma André Wei. "Non siamo un'organizzazione enorme e non abbiamo le risorse per essere esperti in ogni singola tecnologia. Per piattaforme avanzate come IBM Power Systems, per noi è logico avvalerci di partner esterni in possesso di una tale esperienza”.